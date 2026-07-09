LOŠE VESTI SE SAMO NIŽU: Broj preminulih od opasne zaraze dostigao 600

Broj preminulih od ebole u aktuelnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 600, a sumnjivi slučajevi prijavljeni su u još jednoj provinciji.

Prema najnovijem izveštaju Vlade Konga, epidemija je proglašena 15. maja, a do sada je registrovano 1.759 zaraženih osoba u istočnim provincijama Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu, preneo je Rojters.

Međutim, ukupan broj slučajeva trenutno ne uključuje dva nova slučaja iz Kisanganija, glavnog grada provincije Tšopo i jednog od najvećih gradova u zemlji.

Za jedan od tih slučajeva utvrđeno je da je povezan sa zdravstvenom zonom Njani u provinciji Ituri, gde su zabeleženi prvi slučajevi epidemije.

Prema navodima vlasti, drugi slučaj za sada nema jasnu geografsku povezanost sa ranije pogođenim područjima. Pozitivni rezultati testiranja iz Kisanganija još prolaze kroz potvrđujuće analize, nakon čega bi trebalo da budu uključeni u zvanične podatke o broju obolelih.

Zdravstveni timovi pojačali su nadzor, praćenje kontakata i druge mere kontrole širenja bolesti u Kisanganiju.

Prema poslednjem izveštaju, u prethodna 24 sata zabeležen je 51 novi slučaj ebole i 20 novih smrtnih slučajeva.

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je ove nedelje da epidemija još nije stavljena pod kontrolu i da se virus i dalje širi, između ostalog zbog kretanja stanovništva koje povećava rizik od prenosa.

Autor: A.A.