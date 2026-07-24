PAO AVION KOD SIJETLA! Vatra progutala letelicu, u toku je borba za život putnika! (FOTO+VIDEO)

Lekari se bore za život osobe koja je teško povređena kada se avion kompanije Kenmore Air srušio kod Sijetla. Prema navodima vlasti, iz letelice je spaseno svih 11 putnika, a četiri osobe su povređene.

Avion je poleteo iz Sijetla i oko 17.15 časova i prinudno je sleteo u zaliv Šalou Bej, nakon čega se zapalio, saopštili su kompanija Kenmore Air i Obalska straža. Na snimcima i fotografijama sa mesta nesreće vide se delovi aviona razbacani po stenama i u vodi, dok se iz olupine uzdizao veliki stub crnog dima.

Povređene su četiri osobe, od kojih je jedna u kritičnom stanju. Dve osobe prevezene su u medicinske ustanove u Belingemu, dok su dve transportovane na ostrvo Orkas radi lekarskog pregleda. Kancelarija šerifa okruga San Huan saopštila je da povrede obuhvataju "povrede glave, prelome kostiju i posekotine".

Ostrvo Sjuša je malo ostrvo severno od ostrva Orkas i nalazi se oko 6,5 kilometara južno od pomorske granice između SAD i Kanade. Iako prevoze relativno mali broj putnika, hidroavionisu neizostavan deo letnjeg neba iznad Sijetla, sa stotinama poletanja i sletanja svakog dana na jezerima Junion i Vašington, ka ostrvima u Sališkom moru ili na panoramskim letovima.

A Kenmore Air de Havilland DHC-3 Otter aircraft with 11 occupants was involved in an accident near Sucia Island, north of Seattle.



The successful evacuation of carrying 10 passengers and 1 pilot, highlights the effectiveness of the pilot's emergency response and the safety… pic.twitter.com/6r0NDZmaST — FL360aero (@fl360aero) 24. јул 2026.

U trenutku nesreće područje su zahvatile grmljavinske oluje, uz udare vetra od 19 do 32 kilometra na čas i vidljivost od oko 16 kilometara, rekao je meteorolog Nacionalne meteorološke službe Harison Rademaher.

Let od Sijetla do Roč Harbora obično traje između 30 i 45 minuta. Pilot najčešće leti severozapadno od Sijetla duž obale ostrva Vidbi, zatim prolazi zapadno od ostrva Lopez pre sletanja u Roč Harbor na severu ostrva San Huan.

Avion je u četvrtak poleteo u 16:33 časa i krenuo ka severozapadu, zatim leteo istočno od ostrva Lopez, Dekejter i Blejkli, pre nego što je napravio zaokret oko ostrva Orkas, pokazuju podaci servisa FlightRadar24. Severno od ostrva Voldron avion je napravio oštar zaokret i krenuo ka istoku, nakon čega je naglo izgubio visinu i srušio se kod ostrva Sjuša.

Kompanija Kenmore Air, koja leti sa jezera Junion i iz baze u Kenmoru na severnom delu jezera Vašington, najveći je operater hidroaviona u Sjedinjenim Američkim Državama.

Godišnje preveze više od 90.000 putnika na više od 45 destinacija širom severozapadnog Pacifika i Kanade. Kompanija zapošljava 52 pilota i raspolaže flotom od 25 aviona.

BREAKING: Kenmore Air plane carrying 11 people crashes north of Seattle. Multiple people being rescued pic.twitter.com/5396wT6319 — BNO News (@BNONews) 24. јул 2026.

Njeni putnici su i stanovnici ostrva koji svakodnevno putuju u Sijetl i nazad, kao i turisti.

Kompanija je saopštila da je aktivirala svoje "procedure za vanredne situacije" i da za sada neće spekulisati o uzroku nesreće.

- Zahvalni smo što su sve osobe koje su bile u avionu pronađene i evidentirane. Naš prioritet je da putnici i pilot dobiju svu potrebnu negu i podršku - izjavio je izvršni direktor Kenmore Aira Dejvid Gudžel.

Avion koji se srušio, de Havilland DHC-3 Otter, najveći je i najsnažniji model u floti kompanije Kenmore Air. Može da preveze 10 putnika i ima domet od oko 800 kilometara.

Autor: A.A.