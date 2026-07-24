Evropska unija usvojila 21. paket sankcija: Na udaru 'flota u senci', banke i trgovina naftom

Zemlje članice Evropske unije postigle su dogovor o dvadeset i prvom paketu sankcija protiv Rusije, koji je usmeren na njene finansijske mreže, energetsku trgovinu i pomorske taktike izbegavanja restrikcija.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je postignuti dogovor, ističući da će ove oštre mere nastaviti da potkopavaju ekonomske osnove ruskih ratnih dejstava. Prema njenim rečima, sankcije su ključne u trenutku kada se nastavljaju napori da se oslabi ruska vojna mašinerija.

Novi paket donosi niz strogih mera, a fokus je stavljen na suzbijanje zaobilaženja već postojećih zabrana. U okviru novih restrikcija uvedene su sankcije protiv brodova koji pružaju podršku ruskoj takozvanoj "floti u senci", čime se direktno udara na prekogranični transport nafte organizovan sa ciljem izbegavanja zapadnih sankcija.

Pored pomorskog sektora, udarac je zadat i ruskom finansijskom sistemu jer je još 32 banke isključeno iz ključnih finansijskih operacija. Evropska unija je takođe uvela restrikcije na rad kompanija koje se bave kriptovalutama, kao i na specijalizovane platforme za trgovinu naftom koje su korišćene za izbegavanje nadzora.

Značajna novina predstavlja i uvođenje jednogodišnjeg zamrzavanja mehanizma za reviziju gornje granice cena ruske nafte, čime se Kremlju onemogućava da ostvaruje korist iz kratkoročnih tržišnih kolebanja. Nakon što je Komitet stalnih predstavnika zemalja članica EU dao svoju saglasnost, paket će i zvanično biti usvojen kroz predviđenu pisanu proceduru.