Nova strategija EU za pravednije društvo i tržište rada

Evropska komisija usvojila je novu komunikaciju o Evropskom stubu socijalnih prava, čime je potvrđeno da ovaj dokument ostaje socijalni štit i kompas Evropske unije za pravednost u vreme brzih transformacija.

U saopštenju se naglašava potreba da se predvide i usmere strukturalne promene kako bi se osiguralo da evropski socijalni model nastavi da pruža pravičnost i prosperitet građanima.

Dokument identifikuje tri ključne oblasti kojima je potrebna hitna pažnja, nadovezujući se na postojeće inicijative o zapošljavanju, veštinama, mobilnosti i smanjenju siromaštva. Prva oblast obuhvata rešavanje pitanja priuštivosti i troškova života, s obzirom na to da se mnoga domaćine suočavaju sa visokim cenama stanovanja, energije i osnovnih dobara. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istakla je da socijalni model predstavlja jednu od najvećih snaga unije, naglasivši posvećenost pravednosti, prilikama i solidarnosti u trenucima kada tehnološke promene i rastući troškovi vrše pritisak na domaćinstva.

Kao odgovor na izazove na tržištu rada, Komisija pokreće prvu fazu konsultacija sa socijalnim partnerima o mogućim merama za aktivaciju osoba koje se suočavaju sa značajnim preprekama za zapošljavanje, poštujući princip supsidijarnosti. Pored toga, radi pripreme za duboke promene koje donosi razvoj veštačke inteligencije, biće osnovana nova grupa na visokom nivou koja će pratiti uticaj veštačke inteligencije na tržište rada, produktivnost i budućnost poslova.

U cilju smanjenja nejednakosti i širenja jednakih mogućnosti, Komisija planira da podrži mala i srednja preduzeća u primeni Direktive o transparentnosti plata, kao i da predstavi inicijativu Pravo na ostanak i novu Strategiju EU za mlade nakon 2027. godine. Takođe, kasnije ove godine biće predstavljen Zakon o kvalitetnim poslovima, uz uvođenje novih indikatora za merenje kvaliteta poslovanja širom Evropske unije koji će dopuniti postojeće ciljeve do 2030. godine.