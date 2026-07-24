Naftni šok na pomolu? Svetska tržišta drhte, ovo su današnje cene

Berze su u plusu, ali investitori strahuju zbog novih američkih carina, tenzija na Bliskom istoku i cene Brenta od oko 98 dolara po barelu.

Cena nafte Brent je u 9.30 časova pala za 1,77 odsto na 98,652 dolara, a američke nafte WTI za 1,91 odsto na 89,537 dolara.

Nemački DAX je porastao za 0,81 odsto, francuski CAC 40 za 0,25 odsto, a britanski FTSE za 0,23 odsto, dok je moskovski MOEX pao za 2,61 odsto.

Pažnja se sada usmerava na podatke o maloprodaji u Velikoj Britaniji, anketu o poverenju potrošača GfK u Nemačkoj i fleš očitavanja indeksa menadžera nabavke (PMI) širom regiona, ali i rezultate poslovanja Folksvagena, Poršea i drugih kompanija, prenosi CNBC.



Evropski fjučersi gasa za avgust su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 62,490 evra za megavat-sat.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,13923 dolara.

Cena zlata je pala na 4.044,23 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 7,0012 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u četvrtak pao za 0,97 odsto na 51.711,65 poena, S&P 500 za 1,21 odsto na 7.408,30 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 2,15 odsto na 25.137,69 poena.

Autor: A.A.