Investitori u strahu do eskalacije sukoba na Bliskom istoku: Ovo su danas cene nafte

Evropski berzanski indeksi su danas u padu, a nafta Brent se prodaje za skoro 86 dolara po barelu pošto je novi talas napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran zabrinuo investitore koji se pribojavaju dalje eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Nemački DAX je pao za 0,94 odsto, francuski CAC 40 za 0,33 odsto, britanski FTSE 100 za 0,6 odsto, a moskovski MOEX za 1,79 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14303 dolara.

Cena zlata je pala na 4.028,68 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,4546 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

U Evropi investitori analiziraju najnovije podatke o zaradi holandskog proizvođača mašina za najnaprednije čipove ASML, industrijsku proizvodnju u evrozoni, kao i konačne podatke o inflaciji u Španiji.

Na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, rezultate će objaviti banka Morgan Stenli i fond Blek rok.

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,02 odsto na 52.508,27 poena, S&P 500 za 0,38 odsto na 7.543,59 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,9 odsto na 26.107,01 poen.

U četvrtak će biti objavljeni podaci o prometu u maloprodaji Sjedinjenih Američkih Država i industrijskoj proizvodnji, ali i nedeljni broj zahteva za pomoć nezaposlenima, uz kvartalne rezultate firmi kao što su Netfliks i TSMC.

U petak će biti objavljeni konačni podaci o junskoj inflaciji u evrozoni, koji mogu da utiču na očekivanja u vezi sa narednim potezima Evropske centralne banke.

Autor: S.M.