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Ukrajina i američka vojna kompanija postigle dogovor! Kijev će zajedno sa Rejteonom proizvoditi rakete-presretače PVO sistema Patriot!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

To se dešava u trenutku kada Ukrajina nastoji da proširi domaću proizvodnju naoružanja i produbi saradnju sa zapadnim odbrambenim kompanijama usled intenziviranja ruskih napada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su Ukrajinai američka odbrambena kompanija Rejteon (Raytheon) postigle dogovor o zajedničkoj proizvodnji raketa-presretača za protivvazdušni sistem Patriot, nakon sastanka sa rukovodstvom kompanije.

Zelenski se sastao sa delegacijom Rejteona, koju je predvodio potpredsednik Džozef DeAntona, i zahvalio kompaniji na proširenju saradnje sa Ukrajinom, koja se i dalje brani od ruskih vazdušnih napada.

Dogovor postignut posle razgovora sa Trampom

- Ukrajina će zajedno sa Rejteonom proizvoditi jedan od najvažnijih sistema protivvazdušne odbrane - rakete-presretače za sistem Patriot - rekao je Zelenski.

On je dodao da je o toj inicijativi razgovarao i sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom tokom njihovih razgovora u Ankari.

- Naši timovi - kako na nivou vlada, tako i iz privatnog sektora – ostaće u kontaktu kako bi razradili sve detalje - rekao je Zelenski.

Patriot ključan za odbranu od balističkih raketa

Ova najava dolazi u trenutku kada Ukrajina nastoji da proširi domaću proizvodnju naoružanja i produbi saradnju sa zapadnim odbrambenim kompanijama usled intenziviranja ruskih napada.

Sistem Patriot smatra se najnaprednijim zapadnim sistemom protivvazdušne odbrane i jedinim koji pouzdano može da obara ruske balističke rakete.

Zbog toga je potražnja za sistemom Patriot izuzetno velika, a liste čekanja za isporuku kako baterija ovog sistema, tako i raketa-presretača, traju godinama.

Još jedan znak da se u Vašingtonu menja mišljenje o Ukrajini jeste jučerašnji susret Trmpove saveznice Lore Lumer sa Zelenskim u Kijevu. Posle više godina umanjivanja posledica ruske invazije, ona je juče osudila ruskog predsednika Vladimira Putina zbog raketnih napada na Ukrajinu.

Autor: D.B.

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