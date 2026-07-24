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Tramp se oglasio i poslao jasnu poruku dvema svetskim silama: To bilo veoma loše po njih

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da ne veruje da Kina ili Rusija "učestvuju" u tekućem konfliktu u Iranu, ali je upozorio da bi, ukoliko bi se umešale, "to bilo veoma loše po njih".

"Predsednik Si mi je, na našem nedavnom sastanku u Pekingu u Kini, rekao da ni pod kojim okolnostima neće davati ili prodavati oružje Islamskoj Republici Iran, a ta izjava se odnosila i na kineske kompanije", napisao je on na mreži Truth Social.

Tramp je naveo da mu je i Putin rekao da neće prodavati oružje Iranu, te da veruje da Rusija i Kina ne učestvuju u iranskom konfliktu.

"Ako bi to učinile, to bi bilo veoma loše po njih - sigurno ne bi bilo u njihovom najboljem interesu", objavio je Tramp.

Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se u ratu otkad su SAD i Izrael pokrenuli napade u februaru, u kojima su ubijeni visoki iranski zvaničnici, uključujući i vrhovnog vođu te zemlje, Ali Hamneija.

Četiri osobe upoznate sa američkim obaveštajnim podacima izjavile su da su iranski napadi na mete CIA-e u Zalivu ranije tokom rata podstakli američke obaveštajne službe da istraže da li Rusija pomaže Iranu sa informacijama o ciljanju ili tehnologijom drona.

Kremlj je u četvrtak odbio da prokomentariše ovaj izveštaj.

Sjedinjene Države su uvele sankcije pojedincima i kompanijama u Rusiji i Kini zbog pomaganja Iranu u kupovini oružja.

Autor: S.M.

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