TRAMP OTIŠAO U SITUACIONU SOBU: Uskoro odluka o sudbini sporazuma s Iranom

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u petak da ide u Situacionu sobu kako bi doneo "konačnu odluku" o narednim koracima prema Iranu.

"Iran mora da pristane da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Ormuski moreuz mora odmah biti otvoren, bez ikakvih taksi, za neograničen brodski saobraćaj u oba smera. Sve morske mine (bombe), ukoliko ih ima, biće uklonjene (mi smo detonacijom već uklonili veliki broj takvih mina uz pomoć naših sjajnih podvodnih minolovaca. Iran će završiti trenutno uklanjanje i/ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo!)", napisao je Tramp u objavi na Truth Socialu.

"Brodovi koji su ostali zarobljeni u moreuzu zbog naše neverovatne i dosad neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu početi proces 'povratka kući!' Pozdravite svoje supruge, muževe, roditelje i porodice u moje ime, od vašeg omiljenog predsednika!", dodao je Tramp.

"Obogaćeni materijal, koji se ponekad naziva 'nuklearna prašina', a zakopan je duboko pod zemljom ispod praktično urušenih planina nakon našeg snažnog napada bombarderima B-2 pre 11 meseci, biće iskopan od strane Sjedinjenih Država (za šta je dogovoreno da su jedina država, uz Kinu, koja ima tehničke mogućnosti za to!), u bliskoj koordinaciji i saradnji s Islamskom Republikom Iran, kao i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, i BIĆE UNIŠTEN", naveo je predsednik SAD.

"Nikakav novac neće biti razmenjen do daljeg. Dogovorene su i druge stvari, od mnogo manjeg značaja. Sada idem u Situacionu sobu kako bih doneo konačnu odluku", napisao je Tramp.

Autor: S.M.