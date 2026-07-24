Nemačka obaveštajna služba upozorava na pojačanu rusku špijunažu, sabotaže i sajber napade

Savezna služba za zaštitu ustava Nemačke (BfV) upozorila je na značajno povećan nivo pretnje od ruske špijunaže, sajber napada i sabotaža usmerenih protiv nemačkih kompanija.

Posebno su ugrožena preduzeća iz odbrambenog sektora koja sarađuju sa Ukrajinom i učestvuju u pružanju vojne pomoći.Iz nemačke kontrabaveštajne službe podsećaju da je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije u proleće 2026. godine objavilo spisak 21 evropske kompanije koje je Moskva optužila za proizvodnju i isporuku bespilotnih letelica Ukrajini. Na tom spisku našle su se i tri nemačke firme, nakon čega ih je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev otvoreno označio kao potencijalne vojne mete.

Pored javnih pretnji upućenih odbrambenim postrojenjima, nemačke bezbednosne službe izvestile su i o otkrivanju nekoliko tajnih obaveštajnih operacija na svojoj teritoriji. Istraga je dovela do hapšenja lica osumnjičenog za prenošenje informacija o vojnoj pomoći Ukrajini i kompanijama koje razvijaju dronove i robotske sisteme. Pored toga, razotkrivene su i dve osobe koje su sprovodile nadzor nad zaposlenim u preduzeću koje Ukrajini isporučuje bespilotne letelice i njihove komponente.Kao poseban cilj ruskih obaveštajnih struktura identifikovane su logističke rute kojima se vojna pomoć transportuje ka Ukrajini. Nemačke službe naglašavaju da su ove rute pod stalnim rizikom od praćenja i potencijalnih sabotaža.

Uočeno je da se u ovim operacijama sve češće angažuju takozvani "agenti niskog nivoa". Reč je o osobama bez posebne obaveštajne obuke koje se regrutuju putem aplikacija za razmenu poruka kako bi za novčanu naknadu sprovodile konkretne zadatke špijunaže ili sabotaže.

Zbog svega navedenog, BfV je pozvao sve kompanije iz namenske industrije da hitno pojačaju mere fizičke bezbednosti, kao i zaštitu informacionih i računarskih sistema. Zaposlenima je upućen apel da na društvenim mrežama ne otkrivaju poverljive informacije o poslu i da bez odlaganja nadležnim organima prijave svaku sumnjivu aktivnost.