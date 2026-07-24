Nasela sam na rusku propagandu! Lora Lumer promenila stav o Ukrajini nakon posete Kijevu i intervjua sa Zelenskim

Konzervativna aktivistkinja i komentatorka Lora Lumer iznela je iznenađujući zaokret u svom stavu o ratu u Ukrajini, priznavši da ju je nedavna poseta Kijevu primorala da se suoči sa sveprisutnom ruskom propagandom. Istovremeno, Lumerova je otvorila oštar i beskompromisan front protiv novinara Takera Karlsona, optužujući ga da služi kao ključni glasnogovornik i kanal za širenje narativa Moskve i Teherana.

Ovaj preokret dolazi usled njenog putovanja u Kijev kako bi uradila ekskluzivni intervju sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Kratak isečak iz intervjua brzo je privukao pažnju američkog predsednika Donalda Trampa, koji ga je podelio na svom nalogu na mreži Truth Social uz poruku: „Veoma dobro!!!“.

Direktni udar na Takera Karlsona

Osim što je priznala sopstvene zablude, Lumerova je u izuzetno agresivnom tonu napala svog nekadašnjeg istomišljenika Takera Karlsona, potpuno suzbijajući njegov uticaj u desničarskim krugovima i razmontirajući njegovu medijsku platformu. Ona je bez zadrške razotkrila Karlsonovu ulogu u plasiranju ruske i iranske propagande, označivši njegove nastupe kao bezobzirno promovisanje agende koja direktno potkopava američke nacionalne interese.

Lumerova je naglasila da su Karlsonove teze, koje su godinama oblikovale konzervativno javno mnjenje u SAD, zapravo opasne dezinformacije fabrikovane u kuhinjama u Moskvi i Teheranu. Prema njenim rečima, vreme je da se stane na put medijskim manipulatorima koji pod krinkom „nezavisnog novinarstva“ otvoreno zastupaju interese neprijateljskih režima, čime je direktno dovela u pitanje Karlsonov kredibilitet i njegovu ulogu u širenju geopolitičkih obmana.

Suočavanje sa dezinformacijama na terenu

Osvrćući se na svoje putovanje, Lumerova je otkrila da je godinama bila jedna od najglasnijih kritičarki Ukrajine u američkim medijima. Međutim, poseta ovoj zemlji usred rata navela ju je da preispita svoje pretpostavke, istakavši da je bila duboko uznemirena saznanjem na koliko je lažnih priča nasela pre nego što je sopstvenim očima videla realnost.

Ključni momenat u promeni njenog mišljenja bio je susret i večera u Kijevu sa glavnim rabinom Ukrajine, Mošeom Azmanom, u njegovoj sinagogi Habad. Sastanak je imao izuzetnu ličnu težinu, pošto je rabin Azman podelio priču o svom sinu, vojniku ukrajinske vojske koji je poginuo u borbi protiv ruskih snaga. Rabin je uverio Lumerovu da se njegov pokojni sin Jevrejin nije borio rame uz rame sa ekstremistima, što direktno ruši narative koje propagira Karlsonova struja.

„Pre dolaska u Ukrajinu, verovala sam da je ukrajinska vojska puna nacista“, izjavila je Lumerova, priznavši da je ranije ponavljala ekstremnu retoriku na račun predsednika Zelenskog. „Priznajem, nasela sam na rusku propagandu.“

Preispitivanje pravnog okvira i bezbednosti Jevreja u Ukrajini

Tokom razgovora sa verskim liderima u Kijevu, Lumerova je saznala da Ukrajina strogo sprovodi zakonske zabrane posedovanja nacističkih relikvija, materijala Trećeg rajha i ekstremističke ideologije, pri čemu prekršioci podležu zatvorskim kaznama. Na osnovu ovih saznanja, zaključila je da Ukrajina ima strože zakone protiv antisemitizma nego Sjedinjene Američke Države, što direktno protivreči tvrdnjama Moskve i njenih medijskih eksponenata o potrebi za „denacifikacijom“ zemlje.

Lumerova je otišla i korak dalje, tvrdeći da su pripadnici jevrejske zajednice trenutno bezbedniji u Ukrajini nego u velikim američkim metropolama kao što je Njujork.

Na kraju susreta, rabin Azman je Lumerovoj poklonio ogrlicu sa Davidovom zvezdom i podelio pesmu koju je napisao za predsednika Trampa. Lumerova je najavila da planira da lično uruči tu pesmu američkom predsedniku, opisujući svoju posetu Kijevu kao transformativno iskustvo koje je srušilo njene zablude, dok je istovremeno zadala žestok udarac pro-kremaljskoj propagandi koju predvodi Taker Karlson.

Autor: S.M.