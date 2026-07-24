ISW: Rubijo odbacio tvrdnje Moskve o 'sporazumu iz Aljaske', Ukrajina nastavlja intenzivne udare na rusku logistiku i energetiku

Američki državni sekretar Marko Rubijo odbacio je tvrdnje Moskve da su Sjedinjene Američke Države i Rusija postigle bilo kakav sporazum o okončanju rata u Ukrajini tokom samita u Aljaski održanog u avgustu 2025. godine, navodi se u najnovijem izveštaju Instituta za proučavanje rata (ISW). Nakon sastanka sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, Rubijo je naglasio da su tadašnji ruski predlozi propali jer su bili u potpunosti neprihvatljivi za Kijev, te da se do mira može doći jedino kroz nove koncepte i ideje koje su SAD spremne da podrže.

Diplomatska nadmetanja i nepokolebljiv stav Kijeva

Uprkos pokušajima Moskve da takozvane „ankoražske dogovore“ predstavi kao osnovu za nastavak pregovora, zvanični Vašington i Kijev jasno stavljaju do znanja da ti predlozi više nemaju nikakvu težinu. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdilo je da je Lavrov potvrdio spremnost za pregovore na osnovu ranijih američkih predloga sa kojima se Vladimir Putin složio u Aljaski. Međutim, analitičari ISW-a ističu da ruski zvaničnici redovno zloupotrebljavaju ove nepostojeće sporazume kako bi u javnosti stvorili lažnu sliku o svojoj navodnoj spremnosti na mir.

S druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nastavlja da potvrdno reaguje na mirovne inicijative i izražava spremnost za trilateralne razgovore između SAD, Ukrajine i Rusije. Nakon nedavnog susreta sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, Zelenski je ponovio nameru da se trilateralni sastanak održi tokom jeseni 2026. godine, naglašavajući da je Kijev spreman na konstruktivne kompromise kako bi se rat privodio kraju.

"Predlozi iz Aljaske su propali jer su bili neprihvatljivi za Ukrajinu. Mir se ne može postići bez pristanka obe strane, zbog čega su nam potrebne potpuno nove ideje i koncepti", izjavio je državni sekretar Marko Rubijo.

Udari duboko na teritoriji Rusije i blokada u Novorosijsku

Dok se diplomatske borbe vode u medijima, ukrajinske snage nastavljaju sa žestokom kampanjom napada na energetske i logističke objekte duboko unutar Ruske Federacije. U najnovijoj seriji udara, ukrajinski dronovi pogodili su rafineriju nafte „NS-Oil“ u Uljanovskoj oblasti, smeštenu oko 770 kilometara od linije fronta. Pored toga, zabeleženi su i uspešni napadi na logističko skladište u blizini Voronježa, kao i na linijsku dispečersku stanicu Subhankulovo u Baškortostanu, koja se nalazi na čak 1.200 kilometara od ratišta. U isto vreme, u Moskovskoj oblasti došlo je do pada ruskog borbenog aviona Su-57, za koji rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je srušen usled tehničkog kvara prilikom poletanja.

Sistematski ukrajinski napadi na pomorska i naftna postrojenja donose ozbiljne posledice po rusku ekonomiju i vojne kapacitete. Zbog učestalih napada na luke u Krasnodarskom kraju, ruske vlasti su bile primorane da uvedu privremenu noćnu zabranu kretanja plovila u ključnoj luci Novorosijsk.

Pored toga, Ministarstvo energetike Kazahstana bilo je primorano da privremeno obustavi utovar nafte na terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma u Novorosijsku i smanji sopstvenu proizvodnju nafte kako bi izbeglo preopterećenje skladišta. Prema podacima komandanta ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, Roberta Brovdija, ukrajinske snage su tokom jula uspešno napale čak 196 ruskih brodova u Akvatoriju Crnog i Azovskog mora. Na samom kopnenom ratištu tokom proteklog dana nije zabeležen pomak linija, dok ukrajinska vojska u Sumskoj oblasti efikasno izvođenjem kontranapada zaustavlja pokušaje ruskog napredovanja.