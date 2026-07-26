Požar kod Valensije nekontrolisano se širi: Evakuisano 16.000 ljudi (VIDEO)

Požar kod Valj d'Uiksu, kod Valensije, na istočnoj obali Španije nekontrolisano se širi, zbog čega je evakuisano 16.000 ljudi, izjavili su danas zvaničnici.

Požar se nekontrolisano širi i stigao je do prirodnog parka Sijera de Espadan, prenosi Pais.

Vatra je izbila u jednom naselju Valj d'Uiksu, u zoni uz samu planinu, a tokom dana se brzo širila zbog jakih udara zapadnog vetra, koji je duvao brzinom većom od 50 kilometara na sat, izuzetne suše i visokih temperatura.

"Požar i dalje nije pod kontrolom", izjavila je sinoć gradonačelnica Valja d'Uiksoa Tanija Banos u video-poruci objavljenoj na gradskim društvenim mrežama.

Tokom noći je preventivno evakuisano oko 1.000 stanovnika naselja Kolonija San Antonio, poznatijeg kao Teksas, u Valj d'Uiksu, zbog razvoja požara.

WATCH: Massive fire engulfs hillside in tourist town of La Vall d’Uixó, Valencia as wildfires spread across Spain pic.twitter.com/DuFcgsSJdI — Rapid Report (@RapidReport2025) 25. јул 2026.

Gradonačelnica je ponovo pozvala građane da poslušaju uputstva koja se objavljuju putem zvaničnih kanala i službi za vanredne situacije, navodeći da se radi o požaru čiji obim iznosi oko 40 kilometara i koji je i dalje van kontrole.

Za sada nisu objavljeni podaci o površini zahvaćenoj vatrom.

"Bilo je veoma napeto sinoć, kada je izgledalo da bi vatra mogla da uđe u gradsko područje, ali su na kraju sve raspoložive snage, jedinica za vanredne situacije vojske (UME) i vatrogasci uspeli da je zaustave i ograniče. Veoma smo zahvalni", rekla je gradonačelnica.

Sa prvim zracima sunca jutros su ponovo počeli da dejstvuju avioni i helikopteri za gašenje požara, uz nadu da će očekivani pad temperature, slabljenje vetra i povećanje vlažnosti vazduha pomoći u akciji gašenja.

Ipak, opasnost i dalje traje, jer se očekuje nova promena vremena oko 11 ili 13 časova, kada bi ponovo moglo da bude suvo vreme, vetar i visoka temperatura.

Predsednik regionalne vlade Valensije Huanfran Peres Ljorka rekao je juče da se veliki broj evakuisanih nalazio u vikendicama i da se vratio kućama, dok su se drugi smestili kod rodbine ili prijatelja, kao i u tri sportske hale.

WATCH: The fast moving wildfire in Spain’s Valencia region has forced around 16,000 residents to evacuate from La Vall d’Uixó in Castellón Province as firefighters battle the tremendous blaze.



The fire remains out of control and has affected around 15 municipalities.… — Open Source Intel (@Osint613) 26. јул 2026.

Šest osoba zatražilo je hitnu medicinsku pomoć, a tri su zadržane u bolnici zbog udisanja dima, saopštio je Centar za informacije i koordinaciju hitne pomoći (CICU).

Nekoliko puteva koji povezuju pogođena mesta je zatvoreno.

Pored toga, osobe kojima je potrebna pomoć iz nekih od najugroženijih opština prebačene su u dom za stare u Borijani.

Gradonačelnica Valj d’Uiksa, gde je evakuisano oko 5.000 stanovnika, istakla je sinoć da su svi dobro i da je to najvažnije.

"Najvažniji su ljudi, a sve ostalo biće druga faza", rekla je ona i izrazila žaljenje zbog štete koju su pretrpeli stanovnici ovog područja.

Požar u Valj d'Uiksu izbio je na više lokacija, rekli su juče za agenciju Efe izvori iz gradske uprave, zbog čega se sumnja da je možda podmetnut, ali je to za sada samo nepotvrđena hipoteza.

Na društvenim mrežama deli se snimak koji je napravio jedan stanovnik, a na kojem se vidi muškarac kako trči iz pravca mesta gde je požar počeo.

Autor: Marija Radić