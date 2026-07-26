OGLASIO SE NETANJAHU: Otkrio i čemu će razgovarati sa Trampom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će sa američkim predsednikom Donaldom Trampom razgovarati o svim pitanjima koja su trenutno na dnevnom redu, uključujući situaciju u Iranu.

Navodeći da će prisustvovati i sahrani Lindzija Grejema, Netanjahu je preminulog senatora nazvao jednim od najvećih prijatelja Izraela od osnivanja države i dodao da je prikladno da mu se ukaže čast, prenosi Tajms of Izrael.

Obraćajući se na početku sastanka vlade, Netanjahu je rekao da je sinoć razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, koji mu je obećao da Sjedinjene Američke Države nameravaju da preduzmu mere protiv Međunarodnog krivičnog suda (ICC), "koji ugrožava pravdu širom sveta i takođe preti pravu demokratskih, suverenih država da ostvaruju svoj suverenitet".

Netanjahu je rekao da sud, koji je izdao nalog za hapšenje njega i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, "pokušava da bezbednost (demokratskih država) podredi odlukama korumpiranih birokrata u Hagu".

On je naveo da je bivši glavni tužilac ICC-a Karim Kan, koji je pao u nemilost, izdao naloge kako bi skrenuo pažnju sa sebe, okupio sve neprijatelje Izraela oko sebe i praktično stvorio zaštitni štit za sebe.

Netanjahu je dodao da je taj štit sada pocepan, čime su razotkriveni i njegovi pravi motivi i odsustvo pravde, kao i duboka korupcija ne samo u Tužilaštvu već i u celom Međunarodnom krivičnom sudu.

Autor: A.A.