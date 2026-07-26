'ZAUSTAVITE NAPADE' Papa zabrinut zbog krize na Bliskom istoku: 'Ponovo otvorite prostor za dijalog'

Papa Lav XIV danas je izrazio duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije na Bliskom istoku i pozvao uključene strane da obustave vojne operacije i opredele se za diplomatski put i dijalog, preneli su italijanski mediji.

- Ponavljam svoj apel povodom situacije na čitavom Bliskom istoku, gde je intenziviranje vojnih operacija donelo nasilje i razaranje, ozbiljno ugrozilo živote brojnih civila i pogoršalo nestašicu vode za piće i električne energije - rekao je papa Lav u Kastel Gandolfu, prenela je TV Rai.

"Pratim sa zabrinutošću"

Poglavar Katoličke crkve je takođe pozvao na odgovornost, i apelovao na sve uključene strane da obustave napade i hitno ponovo otvore prostor za dijalog i diplomatiju kako bi se što pre postigao mir, toliko željen za ceo region.



- Sa zabrinutošću pratim nastavak i eskalaciju nasilja u Svetoj zemlji, čije su žrtve nedavno postali mnogi civili - poručio je papa.

Apel Izraelcima i Palestincima

On je istovremeno uputio direktan apel izraelskim i palestinskim vlastima za povratak pregovorima radi postizanja "pravednog političkog rešenja zasnovanog na jednakom dostojanstvu i pravima svakog ljudskog bića". Papa je zatim pozvao da se izbegne dalja eskalacija sukoba i tenzija, prenela je TV Rai.

- Odbacujemo nove vojne akcije i jednostrane odluke, naročito one koje narušavaju poštovanje i "status kvo" svetih mesta svih verskih zajednica - naveo je on.

"Molimo se za sve narode koji pate zbog rata"

Papa Lav je takođe govorio i o sukobima koji nastavljaju da potresaju razne delove sveta.

- Nastavimo da se molimo za sve narode sveta koji pate zbog rata. Neka Gospod dotakne srca i prosvetli umove odgovornih kako bi se uskoro postigli pomirenje i mir - poručio je on.

Autor: D.B.