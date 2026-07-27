SASTANAK U POMORSKOJ BAZI: Britanski premijer Bernam dočekuje Zelenskog kao prvog stranog posetioca

Novi britanski premijer Endi Bernam dočekaće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog kao svog prvog međunarodnog posetioca, saopštila je u nedelju Bernamova kancelarija.

Kako je saopšteno, očekuje se da će se dvojica lidera sastati u pomorskoj bazi, gde će čuti kako programi obuke koje vodi Velika Britanija pomažu u jačanju oružanih snaga Ukrajine i postizanju rezultata na frontu, prenosi Rojters.

"Britanija stoji uz Ukrajinu, rame uz rame i naša podrška ostaje nepokolebljiva. Rusija ne bi trebalo da sumnja u našu odlučnost i nećemo odustati dok ne postignemo dugotrajan i pravedan mir za Ukrajinu", rekao je Bernam u saopštenju.

Tokom posete, Bernam i Zelenski će se sastati sa više od 200 pripadnika ukrajinskog vojnog osoblja i mornara koji su proveli poslednje tri nedelje u Britaniji, gde su učestvovali u vežbi "Morski povetarac" koja je osmišljena da pripremi učesnike za buduće misije u Crnom moru

Bernamov prethodnik Kir Starmer posetio je Kijev nekoliko dana pre nego što je podneo ostavku ranije ovog meseca, kada je obećao 300 miliona evra kako bi pomogao u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih lovaca Gripen.

Autor: Marija Radić