KOMBIJEM ULETEO U MASU LJUDI: Tokom hapšenja u Berlinu ubijen osumnjičeni za teroristički napad

Policija u Berlinu saopštila je sinoć da je u okršaju sa policijskim snagama ubijen Abdula B. (21), koji je osumnjičen da je u subotu kombijem uleteo u masu ljudi u blizini mesta gde se održavala Parada ponosa u tom gradu, kada je nastradala jedna osoba, a 29 ih je povređeno.

Kako je saopšteno, on je ubijen u Špandauu, tokom policijske operacije u tom predgrađu Berlina, prenosi "Tagesšau".

On je policajce koji su pokušali da ga uhapse oko 18.00 sati napao mačetom, nakon čega su pripadnici policije pucali na njega i on je preminuo uprkos pokušajima reanimacije.

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner je saopštio da je "činjenica da je berlinska policija uhapsila osumnjičenog u roku od 24 sata veliki uspeh za istražne organe".

Muškarac, za koga su nemački mediji naveli da se zove Abdula Balut, osumnjičen je da je vozio kombi kojim je u subotu uleteo u gomilu ljudi u berlinskom parku Tirgarten, blizu festivalskog prostora na kome je održavan drugi dan parade ponosa, koja je poznata kao Dan ulice Kristofer.

‼️Une voiture a foncé dans la foule lors d’un défilé de la Fierté LGBTQ+ à Berlin, tuant une personne et blessant au moins 16 autres



Selon la police, un ou plusieurs suspects ont fui le véhicule après l’attaque. Plusieurs personnes ont également été signalées comme ayant été… pic.twitter.com/jLlGMHplG6 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) 26. јул 2026.

Prema preliminarnoj istrazi, on je zatim napao druge prolaznike oštrim oružjem, za koje se veruje da je mačeta, kada je jedna žena je poginula, a 29 drugih ljudi je povređeno, od kojih neki teško.

Policija je saopštila da su svi povređeni sada van životne opasnosti.

Za Abdulu B. je saopšteno da je islamista sa simpatijama prema terorističkoj grupi Islamska država i da je nemački državljanin sa libanskim korenima.

Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad, izjavio je ranije juče ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint, koji je dodao da je osumnjičeni za napad bio poznat policiji i bezbednosnim službama od ranije, zbog više krivičnih dela.

Autor: Marija Radić