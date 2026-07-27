AKTUELNO

Svet

KOMBIJEM ULETEO U MASU LJUDI: Tokom hapšenja u Berlinu ubijen osumnjičeni za teroristički napad

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi ||

Policija u Berlinu saopštila je sinoć da je u okršaju sa policijskim snagama ubijen Abdula B. (21), koji je osumnjičen da je u subotu kombijem uleteo u masu ljudi u blizini mesta gde se održavala Parada ponosa u tom gradu, kada je nastradala jedna osoba, a 29 ih je povređeno.

Kako je saopšteno, on je ubijen u Špandauu, tokom policijske operacije u tom predgrađu Berlina, prenosi "Tagesšau".

On je policajce koji su pokušali da ga uhapse oko 18.00 sati napao mačetom, nakon čega su pripadnici policije pucali na njega i on je preminuo uprkos pokušajima reanimacije.

Gradonačelnik Berlina Kaj Vegner je saopštio da je "činjenica da je berlinska policija uhapsila osumnjičenog u roku od 24 sata veliki uspeh za istražne organe".

Muškarac, za koga su nemački mediji naveli da se zove Abdula Balut, osumnjičen je da je vozio kombi kojim je u subotu uleteo u gomilu ljudi u berlinskom parku Tirgarten, blizu festivalskog prostora na kome je održavan drugi dan parade ponosa, koja je poznata kao Dan ulice Kristofer.

Prema preliminarnoj istrazi, on je zatim napao druge prolaznike oštrim oružjem, za koje se veruje da je mačeta, kada je jedna žena je poginula, a 29 drugih ljudi je povređeno, od kojih neki teško.

Policija je saopštila da su svi povređeni sada van životne opasnosti.

Za Abdulu B. je saopšteno da je islamista sa simpatijama prema terorističkoj grupi Islamska država i da je nemački državljanin sa libanskim korenima.

Napad na Paradu ponosa u Berlinu bio je islamistički teroristički napad, izjavio je ranije juče ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint, koji je dodao da je osumnjičeni za napad bio poznat policiji i bezbednosnim službama od ranije, zbog više krivičnih dela.

pročitajte još

Četiri osobe stradale u požaru, među njima i deca: Tragedija u Japanu

Autor: Marija Radić

#Berlin

#Hapšenje

#Prajd

#Ubistvo

#kombi

POVEZANE VESTI

Svet

HOROR U BERLINU! Automobil uleteo u masu ljudi, više osoba povređeno, MEĐU NJIMA I DECA

Svet

Ima mrtvih na Paradi ponosa u Berlinu! Vozilo se zaletelo u masu, usledio haos

Svet

Haos na Paradi ponosa u Berlinu: Automobil se zaletelo u okupljene, ima povređenih

Svet

KOLIMA ULETEO U MASU NA ULIČNOM FESTIVALU, IMA PUNO MRTVIH! Užas u Vankuveru, kanadska policija uhapsila vozača

Svet

TERORISTIČKI NAPAD U IZRAELU! Napadač uleteo u masu kolima, veliki broj povređenih (VIDEO)

Svet

UŽAS U POLJSKOJ - Automobilom uleteo među ljude, najmanje 17 povređenih (VIDEO)