Lora Lumer priznala da je bila žrtva ruske propagande: Izvinjenje Zelenskom i potpuni preokret stavova

Poznata američka konzervativna aktivistkinja i politička komentatorka Lora Lumer obratila se javnosti nakon susreta i intervjua sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu, priznavši da je godinama iznosila neistine i antiukrajinske stavove usled uticaja ruske propagande.

U svojoj objavi, Lumer je otkrila da je tokom razgovora predsedniku Zelenskom otvoreno priznala svoju prošlost, podsećajući da je ranije pisala autorske tekstove za ruski državni medij RT i objavljivala izuzetno oštre i uvredljive poruke na njegov račun. Između ostalog, priznala je da ga je ranije nazivala "lažnim nacističkim Jevrejinom" i javno mu poručivala da bi deo američke pomoći trebalo da iskoristi za kupovinu krojenog italijanskog odela umesto što hoda u vojnoj odeći.

Lumer se tokom susreta u Kijevu lično izvinila ukrajinskom predsedniku za sve izrečene uvrede. Naglasila je da je podlegla ruskoj propagandi pre nego što je sama otputovala u ratnu zonu i neposredno se uverila u stvarne okolnosti u Ukrajini.

Ona je dodala da je tokom intervjua postignut značajan napredak, istakavši kao pozitivan gest i to što je predsednik Zelenski tokom njihovog razgovora nosio odelo, zaključivši da su napravljeni važni koraci u izgradnji boljeg razumevanja.