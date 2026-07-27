Antonio Kosta uputio podršku Bukureštu nakon novih upada dronova: Bezbednost Rumunije je bezbednost Evrope

Predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta izrazio je punu solidarnost Evropske unije sa Rumunijom i njenim građanima, nakon što je vazdušni prostor te zemlje narušen ulaskom bespilotnih letelica dva puta u roku od svega 24 sata.

Kosta je pohvalio pravovremenu i efikasnu reakciju rumunskih vlasti i oružanih snaga, koje su odmah reagovale kako bi presrele i neutralisale letelice koje su povredile suverenitet zemlje u blizini granice sa Ukrajinom.

"Stojimo u punoj solidarnosti sa Rumunijom i njenim narodom. Bezbednost Rumunije je bezbednost Evrope. Nastavićemo da jačamo bezbednost, otpornost i kapacitete odvraćanja Evropske unije, uključujući i duž naše istočne granice", poručio je predsednik Evropskog saveta.

Reakcija prvog čoveka Evropskog saveta usledila je nakon što su rumunske vojne snage u uzastopnim operacijama podigle borbene avione F-16 usled uočavanja neidentifikovanih dronova na svojoj teritoriji. Ovi incidenti dodatno su naglasili izazove sa kojima se suočavaju zemlje članice EU na istočnom krilu u neposrednoj blizini ratnog područja.

Ovaj događaj usledio je u trenutku kada zvanični Brisel i saveznici dodato intenziviraju mere odbrane i koordinacije, kako bi se osigurala nepovredivost vazdušnog prostora svih država članica i preduhitrile eventualne dalje bezbednosne pretnje duž granica Unije.

