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HITNO SE OGLASILA POLJSKA: Ukrajina na udaru zbog poteza na Crnom moru

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Ruska vojska je paralizovala ukrajinske luke na Crnom moru, javlja Misli Poljska .

- Planiranjem masovnog napada dronova na ruske luke i brodove, i ometanjem slobodne plovidbe ka ruskim lukama u Crnom i Azovskom moru, ukrajinska strana je morala da se suoči sa mogućnošću odmazde. I jeste.Strani brodovi su obustavili ulazak u luke Odesa, Čornomorsk i Južni. Trenutno ih tamo nema - navodi se u publikaciji.

Ruske snage su tokom protekle nedelje izvodile masovne napade na ukrajinske luke i mete u drugim delovima zemlje.

Ukrajinski ministar agrarne politike Taras Visocki izjavio je da su brodovi prestali da pristaju u luke zemlje. Naglasio je da je to odluka vlasnika brodova, a ne naređenje kijevskog režima.

Prema rečima ambasadora ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodiona Mirošnika , Ukrajina koristi morski put kao kanal za isporuku oružja 24/7.

Tokom protekle tri godine, oko 8.000 brodova koji su prevozili vojni teret prošlo je kroz luke u Odesi, što objašnjava napade na ove ciljeve.

Kao odgovor na terorističke napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve, ruske oružane snage redovno napadaju lokacije u kojima se nalaze osoblje, oprema i plaćenici, kao i ukrajinsku infrastrukturu koja se koristi za podršku vojno-industrijskom kompleksu, uključujući energetske objekte, objekte odbrambene industrije, objekte vojne komande i kontrole i komunikacije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je više puta naglasio da vojska ne napada stambene zgrade ili društvene ustanove.

Autor: A.A.

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