'Vreme vam ističe!' Teheran poslao jezivu poruku Kijevu: Spremite se za ono što sledi

Iran je zapretio da će vojno odgovoriti Ukrajini nakon, kako tvrdi Teheran, napada na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Iranski zvaničnici navode da diplomatski protest nije bio dovoljan i da je pitanje vojnog odgovora već razmatrano u vrhu oružanih snaga.

Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Irana optužilo je Ukrajinu za napad u kojem je, prema njihovim tvrdnjama, poginuo jedan mornar, dok je drugi ranjen. Ukrajinska strana nije iznela stav o ovim optužbama.

Član Odbora iranskog parlamenta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Feda Hosein Maleki izjavio je za Sputnjik da će Iran odgovoriti na napad na svoj trgovački brod.

– Odgovorili smo diplomatskim putem i uputili ultimatum, ali će vojni odgovor nesumnjivo uslediti – rekao je Maleki.

Prema njegovim rečima, pitanje vojnog odgovora Ukrajini već je stavljeno na dnevni red Oružanih snaga Irana.

Teheran optužuje Ukrajinu za napad na brod

Ministarstvo spoljnih poslova Irana prethodno je saopštilo da je ukrajinska vojska u subotu, 25. jula, izvela napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru.

Prema tvrdnjama Teherana, u napadu je poginuo jedan mornar, dok je drugi zadobio povrede.

U trenutku objavljivanja ovih navoda nije bilo nezavisne potvrde iznetih tvrdnji, niti je ukrajinska strana komentarisala optužbe Irana.



Autor: A.A.