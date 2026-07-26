Rojters: Teheran će obustaviti napade sve dok SAD poštuju pauzu u udarima na Iran

Iran će obustaviti napade sve dok Sjedinjene Amričke Države poštuju pauzu u udarima na iransku teritoriju, ali Teheran ostaje skeptičan prema namerama Vašingtona, izjavio je danas neimenovani visoki iranski zvaničnik za Rojters.

Zvaničnik je naveo da je Iran tu poruku već preneo SAD. "Stav Irana ostaje ’napad za napad’: ako napadi prestanu, i Iran će obustaviti svoje operacije", rekao je iranski zvaničnik dan nakon što je Vašington obustavio napade posle 13 uzastopnih noći vazdušnih udara na Iran.

Zvaničnik je istakao da u Iranu postoji više skepticizma nego optimizma povodom obustave napada.

"Preovladava mišljenje da je ta pauza taktičke prirode, a ne da je iskrena", naveo je zvaničnik.

Portparol iranske vojske Mohamed Akraminija izjavio je ranije danas da je Iran obustavio svoje vojne operacije nakon što su SAD zaustavile napade tokom prethodne dve noći.

Teheran istovremeno tvrdi da su njegovi uzvratni udari primorali Vašington da preispita svoju regionalnu strategiju.

"Amerikanci su obustavili svoje napade tokom prethodne dve noći. Pošto se naša strategija u osnovi zasniva na uzajamnom odgovoru, i mi smo obustavili naše vojne operacije", rekao je Akraminija, prenosi Al Arabija.

Autor: D.B.