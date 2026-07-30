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EVO ZAŠTO JE ZELENSKI KO POKISAO! Tramp: Rekao sam mu da okonča rat

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da održava dobre odnose i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i sa Vladimirom Zelenskim, uprkos sukobu koji i dalje traje u Ukrajini.

-U dobrim sam odnosima sa obojicom. U dobrim sam odnosima sa predsednikom Putinom. U dobrim sam odnosima sa predsednikom Zelenskim, rekao je Tramp tokom obraćanja novinarima u Ovalnom kabinetu.

On je istakao da je rekao Zelenskom da želi da se rat okonča.

-Voleo bih da on okonča rat... Rekao sam mu: želim da se ovaj rat završi, rekao je Tramp novinarima.

Zelenski se u utorak uveče sastao sa Trampom u Beloj kući, a sastanak je održan iza zatvorenih vrata.

Posle sastanka Zelenski je izjavio da je Tramp navodno pristao da Kijevu odobri licence za proizvodnju raketa-presretača za protivvazdušne raketne sisteme „Patriot“.

Sam Tramp je, bez iznošenja detalja, rekao da su njegovi razgovori sa Zelenskim i premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom protekli „veoma dobro“.

Autor: D.B.

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