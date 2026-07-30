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Haos u zatvorima u Italiji: Hiljade robijaša poslato kući

Izvor: Nportal, Foto: Tanjug AP/Francois Mori ||

Italijanski parlament danas je usvojio zakon koji potencijalno dozvoljava hiljadama zatvorenika koji su zavisici od droga ili alkohola, u pokušaju da se smanji prenaseljenost zatvora, da služe kazne kod kuće, dok prolaze kroz programe rehabilitacije.

Italijanski zatvori popunjeni su na oko 140 odsto kapaciteta, prema podacima grupe za prava zatvorenika Antigona, što je jedan od najgorih rekorda prenaseljenosti zatvora u Evropskoj uniji.

Ministar pravde Karlo Nordio rekao je da bi mera mogla da se primeni na više od 10.000 zatvorenika koji su zavisnici od droga, od ukupno oko 65.000 zatvorenika. Dodatnih 3.700 zatvorenika sa problemima sa alkoholom bi takođe moglo da služi kaznu kod kuće.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni je kazala da zakon predstavlja "pobedu na nekoliko frontova", koja bi smanjila pritisak na zatvore i pomogla da se zavisnici odvrate od kriminala.

Udruženje Antigona je saopštila da je skeptična oko tih brojki, jer puštanje zatvorenika da služe kaznu kod kuće zavisi od nekoliko uslova, kao i da bi sredstva predviđena zakonom u teoriji finansirala manje od 600 mesta u rehabilitacionim zajednicama.

Autor: D.B.

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