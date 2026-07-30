'GOREĆE CELA EVROPA' Alarmantno upozorenje šefice EU za vanredne situacije

Šumski požari mogli bi u narednim danima da zahvate "celu Evropu", upozorila je u sredu šefica službe Evropske unije za koordinaciju odgovora u vanrednim situacijama, dok su tri vatrogasca poginula u borbi sa požarom u Grčkoj, a veliki požari i dalje besne u Francuskoj, Španiji i Portugaliji.

Očekuje se da će se Grčka, Italija i zemlje centralne Evrope u narednim nedeljama suočiti sa najvećim rizikom od šumskih požara, što izaziva strah od novih katastrofa, dok se vatrogasci i dalje bore sa velikim požarima širom južne Evrope.

Marija Zuber, direktorka Koordinacionog centra EU za odgovor u vanrednim situacijama, izjavila je da će narednih nekoliko dana biti "veoma teško" i upozorila da se opasnost od šumskih požara pomera ka istoku, nakon što su razorni požari pogodili delove Francuske i Iberijskog poluostrva.

"Sledeća zona rizika već se pomera ka Grčkoj, ali i centralnoj Evropi", rekla je Zuber i dodala:

Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history. pic.twitter.com/TDZQMwyL9z — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 26. јул 2026.

"Grčka je do sada bila pošteđena, ali sada vidimo da će se rizik preneti na Grčku. Italija će se početkom avgusta suočiti sa povećanim rizikom, a moraćemo da vidimo šta će se dešavati na Iberijskom poluostrvu, jer ako i tamo bude isto, cela Evropa će biti u plamenu".

Prognoza se zasniva na vremenskim uslovima koji pogoduju izbijanju i brzom širenju požara, kao što su visoke temperature, suv vazduh, vetar i nedostatak padavina.

Evropa je prošle godine zabeležila najgoru sezonu šumskih požara otkako se vodi evidencija, pri čemu je izgorelo više od milion hektara zemljišta. Zuber je navela da je situacija sa požarima u Evropi ove godine za sada veoma slična.

"Postoji mogućnost da i ova godina obori rekord", rekla je Zuber, prenosi Daily Mail.

Centar Evropske unije koordinira upućivanje aviona i vatrogasaca u zemlje koje zatraže hitnu pomoć, koristeći resurse koje zajednički obezbeđuju evropske države, kao i letelice koje je iznajmila Evropska unija.

Do sada je u Francusku uputio sedam aviona i četiri helikoptera, dok je u Španiju poslao šest aviona i tri kopnena tima specijalizovana za gašenje šumskih požara.

Trenutno nisu svi avioni u floti EU zauzeti, a neki su prethodno stacionirani u istočnoj i centralnoj Evropi jer rizik tamo raste, rekla je Zuber.

Više evropskih turističkih destinacija danas je pogođeno šumskim požarima, pošto je devet sela evakuisano na grčkom turističkom ostrvu Paros. Snimci deljeni na društvenim mrežama prikazuju jarko narandžaste plamenove koji se uzdižu iznad planina dok tamni oblaci dima prekrivaju ostrvo.

'We're seeing home after home destroyed.'



GB News National Reporter @WillGodley is in France where wildfires have forced more than 250,000 people to evacuate their homes.



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Devet sela je evakuisano zbog rastućeg požara. Lokalni mediji su izvestili da stanovnici beže na plaže po uputstvima službi za vanredne situacije, dok su dva vatrogasca poginula na Kritu nakon što su ostala zarobljena u svojim vozilima.

Prema grčkom novinskom kanalu Proto Tema, ekipe za vanredne situacije se neprestano bore sa požarom od utorka popodne.

Državna televizija ERT je saopštila da su muškarci bili zarobljeni vatrom u svom vatrogasnom vozilu u podnožju planine blizu zapadnog grada Retimna.

Vatrogasna služba je u saopštenju navela da su muškarci poginuli "tokom operacije obuzdavanja šumskog požara u seoskom području Kria Vrisi u Retimnu".

Lokalni opštinski zvaničnik Sifis Vavurakis rekao je za ERT da je vatreni front bio dugačak preko devet kilometara.

"Požar je van kontrole", rekao je on.

Oko 110 vatrogasaca sa 27 vatrogasnih vozila i četiri aviona poslato je da se nosi sa požarom, saopštila je ranije vatrogasna služba.

Međutim, vetar je otežao napore u gašenju požara iz vazduha, rekao je lokalni gradonačelnik Janis Tatarakis za ERT, dodajući da je do sada evakuisano šest sela.

"Vetar stalno menja smer, veoma je lako ostati zarobljen", rekao je Tatarakis.

Požar dolazi u trenutku kada se Evropa bori sa nekim od najgorih šumskih požara u živoj istoriji na više popularnih turističkih destinacija, uključujući Francusku, Španiju i Tursku.

Tim za reagovanje na Parosu uključuje 66 vatrogasaca, specijalizovane jedinice za gašenje šumskih požara iz Atine, pet helikoptera i dva aviona za gašenje vodenih bombi.

Uskoro će ih pojačati dodatnih 20 vatrogasaca koji putuju iz grada Rafina na kopnu.

"Ovo se pretvara u pravu katastrofu! Vatra se proširila dalje na jug sa vetrom za samo tri sata", rekao je jedan stanovnik koji je pobegao na susedno ostrvo Antiparos.

Na drugim mestima na ostrvu Krit, dva vatrogasca, starosti 28 i 60 godina, poginula su nakon što su ostala zarobljena u svom vozilu dok su se borila sa plamenom u oblasti Sahturija, u Nea Krija Vrisi, Retimno, objavila je grčka novinska kuća OEMA.

Požari u Grčkoj dolaze u trenutku kada se Evropa bori sa nekim od najgorih šumskih požara u živoj istoriji na više popularnih turističkih destinacija, jer temperature dostižu i do 47 stepeni Celzijusa.

Oko 4.000 turista evakuisano je juče iz popularnog francuskog letovališta.

Autor: Iva Besarabić