Kongresmenka Teni predstavila dvopartijsku rezoluciju: Februar se proglašava za Mesec srpsko-američkog nasleđa

Kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, kongresmenka Klodija Teni (Claudia Tenney), zvanično je podnela dvopartijsku rezoluciju kojom se februar formalno označava kao Mesec srpsko-američkog nasleđa u SAD.

Ova inicijativa ima za cilj da zvanično oda priznanje istorijskom doprinosu, kulturnom uticaju i dostignućima srpskih Amerikanaca kroz istoriju Sjedinjenih Država.

Ova zakonodavna inicijativa uživa snažnu dvopartijsku podršku u Kongresu. Pored kongresmenke Teni, među ključnim ko-sponzorima rezolucije nalaze se demokratski kongresmen Emanuel Kliver (Emanuel Cleaver), koji zajedno sa Teni predsedava Srpskim kokusom, kao i republikanski predstavnici Skot Ficdžerald (Scott Fitzgerald), Ana Paulina Luna i Viktorija Sparc (Victoria Spartz). Zajednički angažman predstavnika obe vodeće američke političke partije potvrđuje visoko uvažavanje koje srpska zajednica uživa u američkom društvu i zakonodavnim telima.

Simbolika februara i istorijske veze

Izbor februara za Mesec srpsko-američkog nasleđa nosi duboku simboličku i istorijsku težinu, s obzirom na to da se u ovom mesecu obeležava i Dan državnosti Srbije. Rezolucija naglašava viševekovne prijateljske i savezničke odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, od zajedničkog savezništva u dva svetska rata i akcija poput Operacije Halijard, pa sve do neprocenjivog naučnog i kulturnog doprinosa velikana poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina razvoju savremene Amerike.

„Srpski Amerikanci su utkali svoje znanje, hrabrost i kulturu u same temelje Sjedinjenih Država. Zvanično priznavanje Mesecom nasleđa predstavlja zasluženo poštovanje za našu zajedničku istoriju i trajno prijateljstvo naša dva naroda.”

Jačanje srpskog glasa na Kapitol hilu

Zvanično podnošenje ove rezolucije označava još jedan značajan korak u kontinuiranim nastojanjima Srpskog kokusa u Kongresu SAD da unapredi bilateralne odnose i osigura jaču institucionalnu vidljivost srpske dijaspore na Kapitol hilu. Predlog rezolucije upućen je u nadležnu kongresnu proceduru, gde se očekuje razmatranje pred odborima pre nego što se nađe na konačnom glasanju u Predstavničkom domu.