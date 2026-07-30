Francuska proteruje bivšu šeficu RT France Kseniju Fjodorovu zbog ugrožavanja bezbednosti i širenja propagande

Francuske vlasti nastavile su sa sistematskom demontažom ruske propagandne infrastrukture u zemlji donošenjem odluke o proterivanju Ksenije Fjodorove, bivše rukovoditeljke medijske kuće RT France.

Nakon zatvaranja francuskog ogranka ove ruske državne televizije, Fjodorova se profilinisala kao jedan od najistaknutijih proruskih glasova u tamošnjem medijskom prostoru.

Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske donelo je zvaničnu odluku o njenom proterivanju, uz obrazloženje da delovanje Fjodorove neposredno podriva fundamentalne interese države. U dokumentu resornog ministarstva precizira se da njen dalji boravak na teritoriji Francuske predstavlja „posebno ozbiljnu i aktuelnu pretnju po javni red”.

Nadležni francuski organi ističu da je Fjodorova kontinuirano plasirala narative koji su deo širih ruskih kampanja dezinformisanja. Prema navodima iz odluke, primarni cilj takvih aktivnosti bio je manipulisanje javnim mnjenjem, destabilizacija društva i urušavanje poverenja francuskih i evropskih građana u demokratske i državne institucije.

„Aktivnosti Ksenije Fjodorove deo su kampanja dezinformisanja usmerenih na manipulisanje javnim mnjenjem i destabilizaciju društva, čime se direktno ugrožavaju vitalni interesi države i narušava poverenje građana u institucije Francuske i Evropske unije.”

Pozivi na sankcije u Evropskom parlamentu

Ova mera francuskih vlasti usledila je nakon što je početkom juna 2026. godine poslanička grupa Renew Europe u Evropskom parlamentu zatražila uvođenje direktnih sankcija protiv Fjodorove. Evropski poslanici su je tada optužili za aktivno širenje propagande Kremlja u vezi sa ratom protiv Ukrajine i delovanjem Evropske unije, pozivajući na oštrije mere protiv pojedinaca koji učestvuju u hibridnim operacijama uticaja na teritoriji Evrope.