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Ruska raketa povredila vazdušni prostor Poljske: Ukrajinski borbeni avioni pokušali presretanje na samoj granici

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da su ukrajinski borbeni avioni aktivno pokušavali da presretnu i zaustave ruske rakete koje su se kretale ka teritoriji Poljske, sve do same granice dveju zemalja. Incident je ponovo podigao nivo pripravnosti unutar NATO saveza i istakao važnost operativne saradnje u regionu.

Pozivajući se na izveštaj komandanta Operativne komande Oružanih snaga Poljske, generala Ireneuša Novaka, Tusk je naglasio da ovaj događaj jasno pokazuje koliko je ključna bliska koordinacija sa saveznicima i susedima u uslovima konstantnih vazdušnih pretnji.

Nakon povrede poljskog vazdušnog prostora, generalni sekretar NATO-a Mark Rute razgovarao je sa poljskim premijerom, potvrdivši da su Poljska i Alijansa odmah aktivirale svoje sisteme protivvazdušne i zemaljske odbrane. Rute je oštro osudio najnoviji talas smrtonosnih ruskih udara širom Ukrajine, ocenivši incident sa raketom kao još jedan bezobziran potez Moskve i opasnu posledicu rata.

Generalni sekretar Alijanse pružio je punu solidarnost Poljskoj i poručio da NATO ostaje nepokolebljiv u pružanju ključne podrške Ukrajini kako bi se odbranila, uz kontinuirano jačanje sopstvene spremnosti za zaštitu svake članice od eventualnih napada.

Autor: Pink.rs

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