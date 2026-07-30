Tramp u emisiji ''Foks i prijatelji'': Nepokolebljiva snaga Amerike drži Iran pod maksimalnim pritiskom

U jutarnjem gostovanju u emisiji „Foks i prijatelji“ (Fox & Friends), predsednik Donald Tramp izneo je nepokolebljiv stav o američkim vojnim i diplomatskim operacijama protiv Irana. Tramp je detaljno opisao potpunu pomorsku kontrolu SAD nad Hormuškim tesnacem, superiornost američkih obaveštajnih službi i spremnost na vojne udare. Naglasio je da strategija Vašingtona podrazumeva nastavak maksimalnog pritiska na režim u Teheranu, uz ostavljanje otvorenih vrata za dogovor koji bi služio američkim interesima.

Govoreći o dosadašnjim pregovorima, Tramp je ukazao na taktiku Irana koju je ocenio kao neiskrenu, istakavši da teheranske vlasti često u javnosti poriču teme o kojima se razgovara. On je podvukao da je ključno pitanje nuklearnog naoružanja bilo centralna tema i da Teheran dobro razume da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje.

Kada je reč o obaveštajnim podacima i planinskom kompleksu Pikaks (Pickaxe Mountain), predsednik SAD je potvrdio da američke snage, zahvaljujući kapacitetima Svemirskih snaga, detaljno prate situaciju na terenu. Dodao je da su ključna nuklearna postrojenja već uništena i da će, ukoliko ne dođe do sporazuma, preostali kapaciteti na toj lokaciji biti neutralisani veoma brzo i lako.

Predsednik je izneo i ocenu unutrašnjih političkih strujanja u SAD u vezi sa daljim koracima prema Teheranu. Dok jedne grupe zagovaraju potpunu vojnu destrukciju, druge smatraju da je ovo pravi trenutak za postizanje sporazuma. Tramp je napomenuo da je Iranu već naneta šteta za čiju će obnovu biti potrebne godine, ali da je on spreman da „završi posao“ ukoliko Teheran odbije saradnju.

Govoreći o kapacitetima SAD za uništavanje iranske infrastrukture, Tramp je naveo da bi američke snage mogle uništiti većinu mostova i elektrana u roku od jednog sata, ostavljajući desetine miliona ljudi bez struje i saobraćajnih veza. Ipak, naglasio je da je cilj izbeći takav scenario ukoliko je moguće, izbalansirati vojnu silu i mogućnost diplomatskog rešenja.

Tramp se osvrnuo i na prethodne američke administracije, kritikujući decenije neaktivnosti i politiku bivšeg predsednika Obame, za koga je naveo da je finansijskim ustupcima pokušao da kupi partnerstvo sa Teheranom, što je Iran iskoristio za nastavak razvoja nuklearnog programa.

Na kraju, predsednik SAD je naglasio da američka ratna mornarica sprovodi potpunu blokadu i da ima apsolutnu kontrolu nad Hormuškim tesnacem. Prema njegovim rečima, pomorska blokada je ponovo uspostavljena nakon što je iranska strana prekršila prethodne dogovore, čime je poslata jasna poruka da Vašington više neće tolerisati kršenje sporazuma.

Autor: Pink.rs