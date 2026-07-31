Drama u avionu: Posada prijavila hitan slučaj, let za Nemačku preusmeren na Beograd

Turski državljanin R. A. (54) preminuo je tokom leta na liniji Istanbul–Dizeldorf, nakon čega je letelica vanredno prizemljena na beogradski aerodrom.

Avion kompanije "Pegasus Airlines", koji je saobraćao na relaciji Istanbul–Dizeldorf, prinudno je jutros sleteo na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu zbog hitnog medicinskog slučaja na letu.

Kako saznajemo, tokom leta turski državljanin R. A. otišao je u toalet. Stjuardesa je primetila da ga dugo nema, otvorila vrata i zatekla ga bez svesti.

Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju.

Kako saznajemo, tokom leta turski državljanin R. A. otišao je u toalet. Stjuardesa je primetila da ga dugo nema, otvorila vrata i zatekla ga bez svesti.

Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju.

Autor: S.M.