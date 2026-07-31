Lora Lumer oštro o Putinu: On je nuklearni terorista, gori od Al-Kaide i ISIS-a

Poznata američka politička aktivistkinja uputila je žestoke kritike na račun ruskog predsednika Vladimira Putina, upoređujući njegov režim sa terorističkim organizacijama i pozivajući na oštru reakciju protiv onih koji u SAD šire rusku propagandu.

Američka politička aktivistkinja i komentatorka Lora Lumer izazvala je veliku pažnju javnosti oštrom objavom na društvenim mrežama u kojoj je žestoko napala ruskog predsednika Vladimira Putina, optužujući ga za masovna stradanja civila i loše upravljanje državom.

U svojoj objavi, Lumer je Putina nazvala „jednim od najprljavijih terorista u poslednjih 50 godina“, ističući da je odgovoran za smrt najmanje 16.000 ukrajinskih civila stradalih u napadima na škole, bolnice, restorane i stambene zgrade. Da bi ilustrovala razmere sukoba, Lumer je napravila direktno poređenje između posledica rata u Ukrajini i terorističkih napada u Evropi, ISIS: procenjeno oko 400 žrtava širom Evrope od svog osnivanja, Al-Kaida: oko 280 žrtava, Vladimir Putin: preko 16.000 civilnih žrtava.

„Putin je kukavički terorista naoružan nuklearnim oružjem. Pretvorio je Rusiju u režim toliko brutalan da bi i Abu Bakr al-Bagdadi bio ljubomoran“, navela je Lumer u svojoj objavi.

Pored optužbi za vojne akcije, Lumer se osvrnula i na unutrašnje stanje u Rusiji. Ona je navela da zemlja koja se prostire kroz 11 vremenskih zona ima ekonomiju manju od američke savezne države Teksas.Takođe je skrenula pažnju na demografske podatke i tvrdnje o stilu života Putinove porodice.Zvaničnu retoriku o zaštiti hrišćanskih vrednosti nazvala je „predstavom za javnost“, ističući da Rusija ima najveću muslimansku populaciju u Evropi.Optužila je Putinovu ćerku da živi luksuznim životom u Parizu, finansiranim novcem preusmerenim od ruskog naroda.

„Amerikanci koji šire propagandu su izdajnici“

Na kraju objave, Lumer je uputila oštru poruku i građanima Sjedinjenih Američkih Država koji podržavaju zvanične stavove Moskve:

„Amerikanci koji svesno i voljno šire rusku propagandu nisu ništa bolji od onih koji su sarađivali sa ISIS-om. Oni su odvratni izdajnici naše zemlje i prema njima se treba ophoditi u skladu sa tim“, zaključila je Lumer.

Ova objava predstavlja još jedan u nizu oštrih istupa u američkoj javnosti povodom rata u Ukrajini i unutrašnjih političkih podela u SAD po pitanju spoljne politike