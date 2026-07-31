FBI izveo opsežne racije u Južnoj Kaliforniji: Pod lupom lokalni funkcioneri i kineska medijska kuća zbog tajnog uticaja

Federalni agenti pretresli su domove i kancelarije više lokalnih zvaničnika, aerodromsku upravu i luksuzno imanje na Beverli Hilsu, u okviru proširene istrage o korupciji i kineskim operacijama političkog uticaja.

Federalni istražni biro (FBI) izveo je seriju usklađenih racija širom Južne Kalifornije, što predstavlja značajnu eskalaciju federalnih napora u suzbijanju tajnih operacija uticaja kineskih vlasti na lokalne centre moći u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tokom ove obimne akcije, federalni agenti su izvršili naloge za pretres domova i kancelarija člana Veća okruga San Bernardino Kurta Hagmana, odbornika grada Ontarija Alana Vapnera, advokata Franka Lizarage, kao i Džejmsa Sua, izvršnog direktora medijske kompanije „EDI Media“, koja je zvanično registrovana u SAD kao strani agent.

U okviru iste istrage, istražitelji su uručili pozive velike porote u gradskoj kući Ontarija i Upravi Međunarodnog aerodroma u Ontariju, tražeći dokumentaciju o opštinskim ugovorima. Paralelno s tim, izvršen je i pretres luksuznog imanja na Beverli Hilsu vrednog 24,6 miliona dolara, koje je preko mreže korporativnih entiteta kupila jedna porodica iz kontinentalne Kine.

Ovaj talas pretresa usledio je nakon što je bivša gradonačelnica grada Arkadije, Ejlin Vang, priznala krivicu za delovanje u svojstvu nelegalnog agenta zvaničnog Pekinga. Ona je pred sudom priznala da je vodila lažni medijski portal pod nazivom „U.S. News Center“ po direktnim instrukcijama kineskih državnih službenika, sa ciljem širenja propagande i uticanja na lokalne izborne procese.

Analitičari i organi reda ističu da kineske obaveštajne službe sistematski ciljaju funkcionere na nivou okruga i gradova jer regionalna infrastruktura, komercijalna transportna čvorišta i lokalne političke odluke funkcionišu sa znatno manje nadzora iz domena nacionalne bezbednosti nego što je to slučaj sa federalnim institucijama u Vašingtonu.

Iako su nalozi za pretres i dalje pod pečatom i protiv pretresenih pojedinaca još uvek nisu podignute zvanične optužnice, ova istraga ukazuje na proračunatu strategiju pretvaranja lokalnih donacija za kampanje i medijskih partnerstava u političku polugu. Zbog toga američke službe aktivno rade na zatvaranju regulatornih propusta kako bi sprečile strane aktere da iskorišćavaju opštinsku upravu i kupuju pristup unutar ključnih američkih institucija.