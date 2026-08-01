Novi detalji eksplozije u Moskvi: Žena unela improvizovanu bombu, među poginulima i radnik obezbeđenja

Kako javlja CNN, bomba koja je danas eksplodirala u jednom restoranu u centru Moskve, usmrtila je dve osobe i kao ženu za koju se sumnja da je nosila ručno napravljenu eksplozivnu napravu, dok je 21 osoba povređena, prenela je državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički komitet Rusije.

Neidentifikovana žena pokušala je da uđe u restoran "Balzi Rossi" na Kudrinskom trgu noseći, kako vlasti veruju, improvizovanu eksplozivnu napravu, saopštio je komitet. Pripadnik obezbeđenja je sprečio da uđe pre nego što je naprava eksplodirala, usmrtivši i tu ženu i radnika obezbeđenja. U eksploziji je poginuo i jedan gost restorana, piše CNN.

Vlasti nisu odmah identifikovale ženu niti su saopštile šta je bio motiv njenog čina. Takođe nije jasno da li je namerno detonirala napravu.

Eksplozija se dogodila oko 20.10 časova po lokalnom vremenu u blizini letnje bašte objekta broj 1 na Kudrinskom trgu, ispred ulaza u elitni restoran "Balzi Rossi", navodi ruska državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Glavnu upravu Ministarstva unutrašnjih poslova.

U trenutku eksplozije, restoran je bio zatvoren za javnost zbog privatnog banketa, navodi se na sajtu tog ugostiteljskog objekta.

Istražni tim i vanredne službe nalaze se na mestu nesreće.

Zgrada na Kudrinskom trgu jedna je od poznatih moskovskih "Sedam sestara", grupe staljinističkih nebodera izgrađenih pedesetih godina prošlog veka. Ovaj stambeni simbol grada nalazi se duž Baštenskog prstena u centralnom moskovskom okrugu Presnjenski.

Restoran "Balzi Rossi" smešten je u podnožju kule. Šef kuhinje restorana "Balzi Rossi", Karmin Alfijeri, zahvalio je ljudima na podršci nakon eksplozije. Alfijeri je izjavio da je osoblje na sigurnom i opisao ono što se dogodilo kao "manji problem".

"Svi smo dobro, a naš restoran i kuhinja su u savršenom stanju; dogodio se samo manji problem na ulazu u restoran", napisao je Alfijeri na Instagramu, bez daljeg obrazlaganja.

Autor: Iva Besarabić