Rijad formira novu pomorsku koaliciju u Crvenom moru: 14 zemalja na zadatku zaštite trgovačkih ruta

Saudijska Arabija predvodi međunarodnu inicijativu za osiguranje slobode plovidbe i zaštitu komercijalnih brodova u jednom od najvažnijih morskih prolaza na svetu.

Saudijska Arabija zvanično je objavila formiranje nove međunarodne koalicije za pomorsku bezbednost u Crvenom moru, koja okuplja 14 zemalja sa ciljem zaštite komercijalnih brodova i obezbeđivanja nesmetane plovidbe.

Ova inicijativa osmišljena je sa namerom da se značajno ojača bezbednost duž jednog od najvažnijih pomorskih koridora na svetu, gde su učestali napadi na trgovačka plovila izazvali ozbiljne poremećaje u globalnoj trgovini i energetskim tokovima. Prema zvaničnom saopštenju, novoformirana koalicija usmeriće svoje delovanje na zaštitu komercijalnog transporta, unapređenje pomorske koordinacije i očuvanje slobode plovidbe širom akvatorije Crvenog mora.

Formiranje ove savezne strukture predstavlja značajno proširenje regionalnih napora u oblasti pomorske bezbednosti. Okupljanjem širokog međunarodnog partnerstva, Saudijska Arabija se pozicionira kao vodeći akter bezbednosti u regionu, dok istovremeno jača kolektivne napore za odvraćanje budućih napada na komercijalna plovila i obezbeđuje stabilan protok roba kroz ovu ključnu svetsku saobraćajnicu.

Autor: Pink.rs