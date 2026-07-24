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SAD završile trinaestu uzastopnu noć napada na vojne ciljeve u Iranu: Ormuski moreuz ostaje otvoren za plovidbu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Snage Centralne komande vojske SAD (CENTCOM) uspešno su završile trinaestu uzastopnu noć udara na vojne ciljeve u Iranu. Napadi, izvedeni 23. jula u večernjim časovima, deo su opsežne vojne kampanje usmerene na neutralisanje pretnji po međunarodnu pomorsku plovidbu i bezbednost komercijalnih brodova u Ormuskom tjesnacu.

Uništena vojna infrastruktura i komandni centri

Prema zvaničnom saopštenju CENTCOM-a, mete najnovijeg talasa preciznih udara bili su iranski vojni komandni centri, skladišta bespilotnih letelica, komunikacione mreže, obalski sistemi za osmatranje i drugi pomorski kapaciteti. Primarni cilj ovih akcija jeste sistematsko slabljenje sposobnosti Teherana da ugrožava civilne pomorce i trgovačku flotu u ovom ključnom svetskom energetskom koridoru.

Ormuski tjesnac otvoren uz podršku američkih snaga

Uprkos nedavnim napadima koje je izvela iranska Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC), iz američke komande naglašavaju da ovaj strateški međunarodni vodeni put ostaje otvoren za tranzit. Komercijalni brodovi nastavljaju slobodnu plovidbu tjesnacom uz direktnu podršku i zaštitu američkih oružanih snaga.

U regionu Bliskog istoka trenutno je raspoređeno više od 50.000 pripadnika američke vojske koji učestvuju u operacijama očuvanja bezbednosti i slobode plovidbe.

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