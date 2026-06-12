TRAMPOV TAJNI UDARAC: SAD spržile iransku PVO, pa im oteli naftu pred nosom – 'Tek sad su shvatili šta im radimo!'

Snage Centralne komande vojske SAD (CENTCOM) uspešno su završile najnoviji talas vazdušnih udara unutar Irana.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju komande, ovi dodatni napadi izvedeni su u sredu, 10. juna, kao „odbrambena mera“ i to po direktnom naređenju vrhovnog komandanta, predsednika Donalda Trampa.

Mete najnovijih udara bili su iranski vojni sistemi za nadzor, komunikacioni kompleksi i položaji protivvazdušne odbrane širom zemlje. U operaciji su učestvovale združene snage američke mornarice, vazduhoplovstva i marinaca, koje su preciznom municijom gađale ciljeve koji su procenjeni kao direktna pretnja američkim trupama i međunarodnim komercijalnim brodovima u regionalnim vodama.

Pored samih vojnih efekata, predsednik Donald Tramp izneo je u javnost do sada nepoznate detalje o ekonomskom pritisku koji se paralelno vrši na Teheran. On je potvrdio da Sjedinjene Države bukvalno presecaju iranske energetske tokove.

„Reći ću vam ovo jer su tek sada shvatili. Pošto su konačno shvatili, sada mogu da podelim to sa vama, a bilo mi je veoma teško. Toliko žarko sam želeo to da kažem“, izjavio je Tramp, govoreći o tajnosti operacije.

Američki predsednik je naglasio da SAD uspevaju da izbace „milione barela nafte“ iz Irana svake noći, što direktno urušava finansijsku moć tamošnjeg režima. On je poslao i poruku svetskim tržištima energenata:

„Kada se sve ovo završi, videćete kako cene nafte padaju na nivo na kome su bile pre ovoga.“

Vojni vrh u Vašingtonu naglašava da su ovi udari direktan odgovor na „ničim izazvanu i kontinuiranu agresiju Irana“ u regionu Bliskog istoka. Zvanični izveštaj CENTCOM-a potvrdio je taktičke detalje ove koordinisane akcije. Udarima od 10. juna zaokružena je prva faza ove masovne kampanje, ali vojska šalje jasno upozorenje da se operacija može nastaviti svakog trenutka.

„Američke snage ostaju budne, ubojite i spremne“, zaključuje se u zvaničnom saopštenju Centralne komande.

Dok administracija u Vašingtonu tvrdi da se situacija odvija u skladu sa planom, pritisak na Teheran raste kako na vojnom, tako i na energetskom planu, dok svet sa neizvesnošću čeka sledeći potez iranskog rukovodstva.