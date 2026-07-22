Rubio definisao prave uloge rata: Ako Iran ovlada Ormuskim tesnacem, ruši se 150 godina globalne trgovine

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se u sukobu oko Ormuskog tesnaca ne radi samo o zaštiti pojedinačnih trgovačkih brodova, već o odbrani celokupnog međunarodnog poretka i principa slobode plovidbe.

Komentarišući višednevne vazdušne udare na iranske položaje, Rubio je naglasio da bi prihvatanje presedana po kom jedna država može silom da kontroliše međunarodni morski prolaz, naplaćuje prolazak i napada plovila koja to ne prihvate, imalo nesagledive posledice po globalnu ekonomiju.

Rubio je upozorio da bi uspostavljanje iranske kontrole nad ovim strateškim uskim grlom direktno ugrozilo pravila koja podržavaju globalnu trgovinu poslednjih stotinu pedeset godina. Prema njegovim rečima, dopuštanje takvog scenarija stvorilo bi opasan obrazac koji bi ubrzo počeo da se ponavlja i u drugim ključnim morskim prolazima širom sveta. On je podvukao da Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici ne mogu i neće dozvoliti narušavanje slobode plovidbe, čime je praktično definisao trenutnu vojnu operaciju kao direktnu zaštitu svetskog ekonomskog sistema.

Poruka iz Vašingtona jasno ukazuje na to da Bela kuća posmatra borbe u Ormuskom tesnacu kroz prizmu očuvanja globalnih pravila igre. Eventualni uspeh Teherana da silom nametne naplatu i kontrolu plovidbe poslao bi signal svim obalskim silama — od Južnog kineskog mora do Bosfora — da su dosadašnje američke garancije bezbednosti pregovaračka kategorija. Zbog toga su poslednji udari po iranskim ciljevima u američkoj administraciji definisani kao neophodna odbrana same strukture međunarodnog prava i globalne trgovine.