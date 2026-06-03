HLADAN TUŠ ZA PRIŠTINU IZ VAŠINGTONA! Marko Rubio jasan: Članstvo Kosova u NATO uopšte nije na dnevnom redu!

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da pitanje članstva Kosova u NATO trenutno nije na dnevnom redu zemalja članica ove vojne alijanse.

Ovo pitanje zvanično je pokrenuto u Kongresu, gde je kongresmen Kit Self direktno zamolio Rubija da američka administracija podrži članstvo Kosova u NATO, iznoseći tvrdnju da je balkanski region „veoma krhak“.

Rubio prekinuo nade: NATO ima druge fokuse

Državni sekretar Marko Rubio je pojasnio da to ne znači da do članstva Kosova nikada neće doći, ali je jasno stavio do znanja da to pitanje uopšte nije razmatrano u nedavnim razgovorima sa saveznicima, pre svega zbog drugih velikih problema u svetu.

„Ono što sam primetio je da je trenutno NATO veoma fokusiran na neka druga pitanja koja su danas ovde pokrenuta, tako da proširenje, posebno u slučaju Kosova, nije u prvom planu“, izričit je bio Rubio.

Zahtev za samit u Ankari i problem četiri saveznika

Sa druge strane, kongresmen Kit Self je insistirao da je integracija Kosova neophodna za njegovu stabilnost i zatražio je od Rubija da ovo pitanje pokrene na predstojećem samitu NATO u Ankari.

On je tokom svog izlaganja otvoreno ukazao na prepreke sa kojima se susreću:

Četiri saveznika iz NATO-a i dalje blokiraju ulazak Kosova u Alijansu.

Teško pitanje između Kosova i Srbije, koja smatra da je Kosovo njena pokrajina, iako većina zemalja u svetu priznaje Kosovo kao suverenu državu.

Uprkos ovim molbama da Amerika pogura taj proces, odgovor državnog sekretara jasno pokazuje da Vašington trenutno ima druge geopolitičke prioritete.



Autor: D.S.