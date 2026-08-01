SAD lansiraju komemorativne 'Patriotske pasoše' sa likom Trampa povodom 250 godina nezavisnosti

Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je izdavanje dodatnih 250.000 specijalnih pasoša širom zemlje usled izuzetno velikog interesovanja javnosti.

Državni sekretarijat Sjedinjenih Američkih Država saopštio je da stavlja u opticaj dodatnih 250.000 komemorativnih pasoša poznatih pod nazivom „Patriotski pasoš“ (Patriot Passport), namenjenih obeležavanju 250 godina od sticanja američke nezavisnosti.

Odluka o proširenju dostupnosti doneta je usled ogromnog interesovanja i velikog broja zahteva građana širom SAD koji žele da dođu do ovog limitiranog dokumenta.

Ovaj specijalni pasoš odlikuje se prilagođenim umetničkim dizajnom koji povezuje istoriju i savremeni trenutak Sjedinjenih Država. Unutar dokumenta nalazi se portret predsednika Donalda Trampa smešten pored teksta Deklaracije o nezavisnosti, prikaz Očeva osnivača tokom potpisivanja istorijskog dokumenta iz 1776. godine, kao i zlatna utisnuta zastava sa oznakom „Sloboda 250“.

Državni sekretarijat organizuje posebne događaje za podnošenje zahteva u pasoškim agencijama i centrima širom nacije, pri čemu je za podnošenje dokumentacije neophodno unapred zakazati termin.

Zvaničnici su istakli da ovaj komemorativni dokument predstavlja poseban način da američki građani sa sobom nose simbol nacionalne istorije i tradicije dok putuju širom sveta.

Autor: Iva Besarabić