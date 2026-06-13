Rubio poručio Indiji: Svi brodovi u Ormuskom moreuzu moraju da slede naredbe SAD

Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio poručio je svom indijskom kolegi Subramanjamu Džaišankaru da svi trgovački brodovi u Ormuskom moreuzu moraju odmah da poštuju naređenja američkih snaga, saopštio je danas američki Stejt department.

U saopštenju nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika navodi se da je Rubio istakao da "sva komercijalna plovila treba odmah da se usklade sa naredbama američkih snaga" u ovom strateški važnom morskom prolazu.

On je, kako se dodaje u saopštenju, naglasio da "kršenja američke blokade" iranskih luka i "nelegalan transport iranske nafte neće biti tolerisani".

Razgovor je usledio nakon američkog napada na naftni tanker u Ormuskom moreuzu, u kojem su poginula tri indijska mornara, što je izazvalo oštru reakciju Nju Delhija.

Indijski ministar spoljnih poslova Džaišankar saopštio je da je u razgovoru sa Rubiom "ponovio snažan protest Indije" zbog tog incidenta, navodeći da "takve smrtonosne akcije protiv civilnog brodskog saobraćaja nisu opravdane".

Indija je prethodno zvanično uputila protest Vašingtonu i zatražila objašnjenje u vezi sa napadom u kojem su stradala njena tri državljana.

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Autor: Marija Radić