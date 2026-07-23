Zakazan susret Trampa i Si Đinpinga: Otkriven tačan datum sastanka

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će predsednik Kine Si Đinping posetiti SAD 24. septembra.
Tramp je rekao da će sa Sijem razgovarati o veštačkoj inteligenciji, prenosi Rojters.
Kako je ranije objavila agencija pozivajući se na izvore upoznate sa pripremama, Tramp i Si će održati prve značajnije zajedničke razgovore o veštačkoj inteligenciji kako bi pronašli način za upravljanje rizicima koje donose napredni AI modeli.
Sastanak o veštačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trampa i Si Đinpinga održanog u maju, navela je agencija.
Obe zemlje ulažu ogromna sredstva u razvoj naprednih AI sistema, ali istovremeno se suočavaju sa mnogim izazovima, počev od zloupotrebe tehnologije i bezbednosnih pretnji do uticaja veštačke inteligencije na radna mesta i privredu, dodaje agencija.
Autor: S.M.