'Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca' Nova izjava Trampa o ratu sa Iranom, evo šta je poručio

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da finansijski uticaj rata na američke građane nije njegov glavni prioritet.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari: Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje, to je sve", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće pre puta u Kinu, preneo je CNN.

Na pitanje da objasni da li zanemaruje ekonomske posledice sukoba po građane SAD, Tramp je ponovio da je sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje "daleko najvažnija stvar".

On je dodao da je važnije sprečiti Iran da dođe do nuklearnog oružja nego kretanje američke berze, za koju tvrdi da je na rekordnom nivou.

"Najvažnija stvar je da Iran ne može da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp, navodeći da će Amerikanci razumeti značaj rata čak i ako tržište akcija bude oscilovalo.

Predsednik SAD je ponovio i tvrdnju da će cena nafte brzo pasti nakon završetka sukoba.

Autor: Marija Radić