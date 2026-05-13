'Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca' Nova izjava Trampa o ratu sa Iranom, evo šta je poručio

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da finansijski uticaj rata na američke građane nije njegov glavni prioritet.

"Ne razmišljam o finansijskoj situaciji Amerikanaca. Ne razmišljam ni o kome. Razmišljam o jednoj stvari: Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje, to je sve", rekao je Tramp novinarima ispred Bele kuće pre puta u Kinu, preneo je CNN.

Na pitanje da objasni da li zanemaruje ekonomske posledice sukoba po građane SAD, Tramp je ponovio da je sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje "daleko najvažnija stvar".

On je dodao da je važnije sprečiti Iran da dođe do nuklearnog oružja nego kretanje američke berze, za koju tvrdi da je na rekordnom nivou.

"Najvažnija stvar je da Iran ne može da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp, navodeći da će Amerikanci razumeti značaj rata čak i ako tržište akcija bude oscilovalo.

Predsednik SAD je ponovio i tvrdnju da će cena nafte brzo pasti nakon završetka sukoba.

Autor: Marija Radić

'Prekid vatre okončao neprijateljstva sa Iranom' Tramp: Odobrenje Kongresa nije potrebno

Tramp: Rat SAD sa Iranom teče veoma glatko, Iran želi dogovor

Tramp poručio: Nije nam potrebna pomoć od bilo koga

'PREGOVORI MOGU DA SE ODVIJAJU I BEZ NJIH' Tramp o okončanju rata u Ukrajini: Blizu smo dogovora

TRAMP OTKRIO DETALJE RAZGOVORA: Putin ponudio pomoć u ratu sa Iranom – Rusija želi iranski uranijum?

'MISLIM DA IDE PO PLANU' Tramp: Napadi na Iran bi mogli da traju četiri nedelje