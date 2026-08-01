Tramp aktivirao Zakon o vojnoj proizvodnji: SAD uvode ograničenja na izvoz kritičnih minerala

Američki predsednik Donald Tramp ovlastio je Ministarstvo trgovine da uvede restrikcije na izvoz sekundarnih sirovina i otpadnih materijala iz kojih se mogu preraditi kritični minerali neophodni za odbranu i visoku tehnologiju.

VAŠINGTON — Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je predsedničku odluku kojom se, u okviru Zakona o vojnoj proizvodnji, Ministarstvu trgovine SAD delegiraju ovlašćenja za uvođenje ograničenja na izvoz obnovljivih kritičnih minerala i materijala.

U obrazloženju ove odluke ističe se da kritični minerali predstavljaju industrijske resurse od ključnog značaja za unapređenje nacionalne odbrane, sa posebnim naglaskom na vojnu proizvodnju, industrijsku primenu i opštu nacionalnu bezbednost. Bela kuća je ukazala na to da se Sjedinjene Države i dalje u velikoj meri oslanjaju na uvoz pojedinih kritičnih materijala iz inostranstva, što stvara rizik od ozbiljnih i dugotrajnih poremećaja u lancima snabdevanja.

Nova mera se odnosi na reciklažu i očuvanje resursa koji se već nalaze unutar SAD u gotovim proizvodima, kao što su trajni magneti i litijum-jonske baterije, ali i u industrijskom otpadu. Nakon što ti proizvodi završe svoj upotrebi vek, kritični minerali u njima mogu se ponovo preraditi i upotrebiti za potrebe domaće namenske industrije i infrastrukture. Ovim potezom Vašington nastoji da spreči odliv sekundarnih sirovina iz zemlje i obezbedi stabilno snabdevanje materijalima koji su ključni za proizvodnju naprednog naoružanja i tehnološku superiornost na bojnom polju.

Ova odluka nastavlja seriju ranijih mera Trampove administracije usmerenih na obnovu američke industrije i odbrane. Tokom marta 2025. godine potpisana je izvršna naredba za podsticanje domaće proizvodnje minerala i pojednostavljenje izdavanja dozvola, dok je u aprilu iste godine usledila naredba o modernizaciji vojne nabavke. Pored toga, početkom 2026. godine pokrenute su aktivnosti na pregovorima sa trgovinskim partnerima o prerađenim kritičnim mineralima, što je u julu iste godine zaokruženo novom izvršnom naredbom o osiguranju lanaca snabdevanja za najsavremeniju vojnu opremu.

Autor: Pink.rs