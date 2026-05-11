'PRIMIRJE JE NA APARATIMA' Tramp na sastanku sa najužim timom zbog Irana - Razmatra se VOJNA AKCIJA

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je primirje između SAD i Irana "na aparatima za održavanje života".

On se večeras sastaje sa svojim timom za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili daljnje korake u sukobu sa Iranom, pri čemu je na stolu i mogućnost nastavka vojne akcije.

Na sastanku se, uz druge visoke zvaničnike, očekuju potpredsednik Džej Di Vens, posebni izaslanik Stiv Vitkof, državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, načelnik Združenog generalštaba general Dan Kejn i direktor CIA-e Džon Retklif, piše "Aksios" pozivajući se na tri američka zvaničnika.

Ovaj sastanak usledio je nakon što je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da je prekid vatre "na aparatima" te optužio Teheran za kršenje sporazuma o uklanjanju zaliha obogaćenog uranijuma.

"To vam je kao kad lekar uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima jedan odsto šanse za preživljavanje", rekao je Tramp tokom događaja u Ovalnom kabinetu.

Primirje koje je Tramp objavio početkom prošlog meseca poslednjih dana je postalo sve nestabilnije, dok obe strane razmenjuju vatru.

Trampa su pitali veruje li da je diplomatsko rešenje rata sa Iranom još uvek moguće.

"Ne, mislim... vrlo je moguće", odgovorio je.

"Gledajte, imao sam dogovor sa njima četiri ili pet puta. Onda promene mišljenje. Vođstvo su vrlo nečasni ljudi. Ne zaboravite, ovo je treći nivo. Prvi nivo je nestao. Bili su nerazumni. Drugi nivo je razumniji. Treći nivo... niko ne želi da bude predsednik, znate? Kažu: 'Ko želi da bude predsednik?' Niko ne diže ruku. Ali oni... jednostavno promene mišljenje.

To sam mnogo puta doživeo u poslu. Znate, mišljenje se promeni pa onda... sa tim ljudima dogovorite posao, a oni vam sledeći dan pošalju dokument kojem treba pet dana da stigne, iako je mogao stići za 20 minuta. Znate, to je prilično jednostavan dokument", rekao je Tramp.

Iran ima predsednika, Masuda Pezeškijana, koji je izabran 2024. godine.

Autor: Iva Besarabić

