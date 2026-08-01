Komandant Trećeg korpusa Ukrajine Biljetski: Tvrde da su konzervativni, a statistika o abortusima i zavisnostima govori suprotno

Ukrajinski vojni komandant Andrij Biljetski doveo je u pitanje konzervativni i hrišćanski narativ Moskve, ukazujući na visoke stope zavisnosti, prekida trudnoće i međuverskih tenzija u Rusiji. omandant Trećeg korpusa Oružanih snaga Ukrajine Andrij Biljetski oštro je osporio tvrdnje da je Rusija zaštitnik tradicionalnih, konzervativnih i hrišćanskih vrednosti, navodeći da zvanična retorika Moskve ne odgovara činjeničnom stanju na terenu.

U svojoj izjavi, Biljetski je skrenuo pažnju na poražavajuće društvene i zdravstvene pokazatelje u Ruskoj Federaciji, ističući da ta zemlja ima jednu od najvećih stopa prekida trudnoće na svetu, kao i izuzetno visoke stope narkomanije i alkoholizma koje spadaju među najviše u čitavoj Evroaziji. Pored toga, on je podsetio i na raširenu epidemiju HIV-a i SIDE, ocenivši da svi ti zvanični podaci direktno demantuju sliku o Rusiji kao tradicionalnom i konzervativnom društvu.

Govoreći o međuverskim i međuetničkim odnosima, ukrajinski komandant je ukazao na stalne sukobe i nestabilnost između hrišćanske i muslimanske populacije unutar Rusije, čime je odbacio tvrdnje o navodnom međuverskom miru i harmoniji u toj državi.

Biljetski se ujedno osvrnuo i na geopolitičke interpretacije prema kojima bi Rusija trebalo da bude prirodni saveznik Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv radikalnog islamizma i džihada. On je takve procene nazvao potpuno netačnim, zaključivši da predstavljanje Rusije kao ključnog protivnika džihadizma predstavlja lažni narativ koji zanemaruje stvarna dešavanja i unutrašnju dinamiku u toj zemlji.

Autor: Pink.rs