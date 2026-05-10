AKTUELNO

Svet

UKRAJINSKI DRONOVI POGODILI SKLADIŠTA NAFTE U NATO ZEMLJI: Ministar odbrane ODMAH podneo ostavku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Evgeniy Maloletka ||

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski

Letonski ministar odbrane Andris Spruds podneo je danas ostavku nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletela iz pravca Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije danas, letonska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protivdronski sistemi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra odbrane imenovala je pukovnika letonske vojske Raivisa Melnisa.

Letonija i Litvanija u četvrtak su pozvale NATO da pojača protivvazdušnu odbranu u njihovom regionu nakon što su dva drona preletela rusku granicu i pogodila skladište nafte u Letoniji.

Sibiha potvrdio: Dronovi su naši

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski. Napomenuo je da su dronovi uleteli u Letoniju zbog "ruskog elektronskog ratovanja koje je namerno preusmerilo ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji".


Kao odgovor na incidente sa dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka koji bi pomogli u jačanju vazdušne bezbednosti iznad baltičkih država.

Autor: S.M.

#Dron

#NATO

#Ostavka

#Ukrajina

POVEZANE VESTI

Svet

UDAR NA RUSKI VOJNI LANAC SNABDEVANJA: Ukrajinski dronovi pogodili petrohemijski gigant 1.500 kilometara od fronta

Svet

NAJJAČI UKRAJINSKI UDAR NA RUSKU TERITORIJU OD POČETKA RATA! Dronovi se sručili na najveće raketno skladište (VIDEO)

Svet

Ukrajinski ministar odbrane (35) angažovao 2 BLOGERA kao savetnike za ratovanje dronovima

Svet

FEDOROV NAJAVIO PROBOJ: Ukrajinski dronovi sada probijaju elektronske štitove i pogađaju ciljeve na velikim udaljenostima u Rusiji

Svet

Počela predaja Ukrajinaca u opkoljenom Pokrovsku! Oglasilo se rusko ministarstvo odbrane

Svet

ŠTA DALJE? Tri od 20 tačaka mirovnog plana ostaju sporne: Sledeća runda pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi