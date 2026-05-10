UKRAJINSKI DRONOVI POGODILI SKLADIŠTA NAFTE U NATO ZEMLJI: Ministar odbrane ODMAH podneo ostavku

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski

Letonski ministar odbrane Andris Spruds podneo je danas ostavku nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletela iz pravca Rusije i pogodila skladišta nafte.

Ranije danas, letonska premijerka Evika Silina zatražila je njegovu ostavku, rekavši da protivdronski sistemi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra odbrane imenovala je pukovnika letonske vojske Raivisa Melnisa.

Letonija i Litvanija u četvrtak su pozvale NATO da pojača protivvazdušnu odbranu u njihovom regionu nakon što su dva drona preletela rusku granicu i pogodila skladište nafte u Letoniji.

The investigations proved that this was the result of Russian electronic warfare deliberately diverting Ukrainian drones from their targets in Russia.



— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 10. мај 2026.

Sibiha potvrdio: Dronovi su naši

Ukrajinski ministar odbrane Andrij Sibiha potvrdio je da su dronovi ukrajinski. Napomenuo je da su dronovi uleteli u Letoniju zbog "ruskog elektronskog ratovanja koje je namerno preusmerilo ukrajinske dronove sa njihovih ciljeva u Rusiji".



Kao odgovor na incidente sa dronovima, Ukrajina razmatra slanje stručnjaka koji bi pomogli u jačanju vazdušne bezbednosti iznad baltičkih država.

Autor: S.M.