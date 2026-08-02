Oglasio se zvanični Teheran: Pregovori između Irana i Omana o Ormuzu u završnoj fazi

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su pregovori između Irana i Omana, oko upravljanja Ormuskim moreuzom, u završnoj fazi, prenosi Irna.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u subotu da su SAD odustale od planiranog napada na Iran, kako bi dale prostor diplomatiji.

Tramp je saopštio da je otkazao veliki napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i “prekidanju iranske nuklearne pretnje“.

Autor: Iva Besarabić