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Oglasio se zvanični Teheran: Pregovori između Irana i Omana o Ormuzu u završnoj fazi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su pregovori između Irana i Omana, oko upravljanja Ormuskim moreuzom, u završnoj fazi, prenosi Irna.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u subotu da su SAD odustale od planiranog napada na Iran, kako bi dale prostor diplomatiji.

Tramp je saopštio da je otkazao veliki napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i “prekidanju iranske nuklearne pretnje“.

Autor: Iva Besarabić

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