HOROR U SIDNEJU: Zgrada u centru grada se srušila kao kula od karata! (VIDEO)

Dve osobe u kritičnom stanju nakon što se urušila zgrada na gradilištu u centru Sidneja.



Zgrada se srušila pored benzinske pumpe, a delovi krova i zida pali su na obližnje automobile.

Hitne službe su brzo reagovale kada su primile poziv o nesreći u kvartu Ultim, neposredno pre 11 sati po lokalnom vremenu. Po dolasku, zatekle su haotičnu scenu urušene zgrade.

Two people were seriously injured, and multiple vehicles were crushed after a concrete retaining wall gave way near a service station in Sydney’s inner city on Monday morning ➡️ https://t.co/OmgHVNAsw7



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Muškarac u šezdesetim i muškarac u tridesetim godinama izvučeni su ispod ruševina i prebačeni u bolnicu, dok je njihovo stanje i dalje ozbiljno.

Jedan od povređenih prevezen je u bolnicu Sent Vinsent, dok je drugi prebačen u Rojal Prins Alfred bolnicu.



Još pet osoba su pregledali lekari na licu mesta, ali njihovo stanje nije zahtevalo dalju medicinsku pomoć.

Piter Marej, vršilac dužnosti načelnika vatrogasne službe, opisao je situaciju kao "značajno urušavanje krova", ističući da je deo zgrade pao na automobile parkirane u blizini.

Building collapses in Sydney, multiple people injured https://t.co/5KUI6fFjm6 — Daily Mail (@DailyMail) 03. август 2026.

Autor: D.B.