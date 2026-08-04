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Novi udar na rusku logistiku: Zapaljeno veliko skladište kompanije 'Wildberries' u Vladimirskoj oblasti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Ukrainian Emergency ||

Ukrajinske snage izvele su novi napad bespilotnim letelicama na logističku infrastrukturu u dubini ruske teritorije, pri čemu je izbio veliki požar u skladišnom kompleksu najveće ruske internet-prodavnice „Wildberries” u Vladimirskoj oblasti.

Povodom ovog događaja oglasio se ukrajinski Centar za strateške komunikacije (SPRAVDI), istakavši da su učestali udari na ključna transportna i distributivna čvorišta direktno usmereni na oslabljivanje logističke osnove ruske vojne mašinerije.

Prema informacijama kompanije i lokalnih vlasti, napad se dogodio u Sobinskom okrugu u blizini mesta Hrjastovo, gde se nalazi jedan od glavnih distribucionih centara za prevoz robe u centralne i severne regione Rusije. Nakon izbijanja požara zaposleni su hitno evakuisani sa lokacije, dok su vatrogasne službe upućene na teren radi gašenja vatrene stihije. Iz kompanije „Wildberries” saopšteno je da su sve dolazne pošiljke i porudžbine kupaca preusmerene na druge objekte kako bi se smanjili poremećaji u lancu snabdevanja.

Ukrajinski Stratcom centar navodi da je koncentrisanje protivvazdušne odbrane na zaštitu Moskve i državnih objekata ostavilo regionalnu infrastrukturu ranjivom na napade dronova. Ukrajinska strana ističe da se velika skladišta i transportne mreže trgovačkih giganta koriste za distribuciju kompenzacione robe i tehnoloških komponenti pod sankcijama, zbog čega predstavljaju mete od strateškog značaja.

Ovaj objekat u Vladimirskoj oblasti samo je jedan u nizu logističkih centara ove kompanije koji su pretrpeli štetu u napadima tokom proteklih nedelja. Nadležne službe nastavljaju rad na terenu kako bi se utvrdio tačan obim materijalne štete i sanirale posledice požara.

#Rusija

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#udar

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