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CELA ZEMLJA U MRAKU: Novi raspad elektromreže na Kubi - Ovo je drugi koklaps u 2 dana i čak 6. od početka godine

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Ramon Espinosa ||

Elektroenergetska mreža Kube se danas raspala po šesti put ove godine, dan nakon prethodnog kolapsa, a i dalje traju napori da ta karipska zemlja ruinirana američkom blokadom ponovo dobije struju.

CNN je, prenoseći saopštenje kubanske državne elektrodistribucije, javio da je do toga došlo u vreme američke blokade izvoza nafte na Kubu, te i za njene termocentrale koje su veoma stare, a time i ranjivije.

Kuba je godinama u energetskoj krizi koja se pogoršala u januaru otkako su SAD zarobile Nikolasa Madura, tadašnjeg predsednika Venecuele i dotle najbližeg saveznika Kube koji joj je izvozio naftu.

Potom je Vašington naterao novu vlast Venecuele da obustavi isporuke nafte Kubi.

Izvoz nafte na Kubu je obustavio i Meksiko, takođe pod pritiskom SAD.

Kuba ima deset miliona stanovnika, bez struje je dva puta ostajala u martu i tri puta u julu.

Autor: Iva Besarabić

#Kuba

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